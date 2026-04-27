KIOST·공군 맞손… 재난 대응 ‘항공·해양 융합’ 시동
AI 기반 복합위기 대응 논의
공군 수송·해양 기술 결합
해양사고 대응 체계 구축
해양 과학자와 공군이 기후 재난과 해양 사고 대응을 위해 협력에 나섰다.
한국해양과학기술원(KIOST)과 공군 제5공중기동비행단은 27일 김해 공군기지에서 ‘AI 시대 항공·해양 융합 협력 기반 구축 워크숍’을 개최했다.
이번 워크숍은 기후변화로 빈번해지는 해양 사고와 재난에 대응하기 위해 항공과 해양 분야 역량을 결합하는 협력 모델을 모색하기 위해 마련됐다.
공군 5비는 공중급유와 대량 수송이 가능한 다목적 공중급유 수송기 KC-330을 운용하는 부대로, 재난 대응과 인도적 구호 임무를 수행해 왔다. 코로나19 백신 공수와 해외 고립 국민 이송, ‘사막의 빛’ 작전 등 다양한 긴급 대응 경험을 보유하고 있다.
워크숍에서는 KIOST의 인공지능(AI) 기반 해양 관측·예측 기술과 공군의 항공 작전 역량을 결합해 ‘복합 위기 감시·대응 체계’를 구축하는 방안이 논의됐다. 해양에서 발생한 사고를 항공 자산으로 신속하게 파악하고 대응하는 통합 시스템을 만드는 것이 핵심이다.
또 공군의 항공기 운영 및 장비 관리 체계를 해양 분야에 적용해 해양 관측 장비의 유지·관리 효율을 높이는 방안도 검토됐다.
강근신 공군 제5공중기동비행단 단장은 “재난 대응 경험과 수송 역량에 KIOST의 연구 역량이 결합하면 국민 안전을 지키는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
이희승 KIOST 원장은 “항공과 해양이 AI 기반으로 협력하면 기후 위기 시대에 대응하는 새로운 국가 모델을 만들 수 있다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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