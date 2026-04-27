“무엇을 다시 세울까”…한원석 등 작가 3인 ‘3인3색’ 전시

어린이날 개막 6월28일까지 무료

회화·설치·미디어 체험형 전시

어학원 공간 재해석 문화공간으로

수안아트하우스 입구 벽면에 설치된 엄재한 작가의 ‘감정의 형태 그리고 의식의 흐름’ 작품이 관람객을 맞이하고 있다.

부산 동래에서 오랜 시간 아이들의 배움과 성장이 이어졌던 공간이 예술을 통해 다시 열린다. 한때 지역 아동·청소년들의 언어와 몸이 자라던 장소가 이제는 인간과 환경, 미래를 질문하는 전시장으로 탈바꿈했다.



27일 전시 관계자와 동일고무벨트 측에 따르면 ‘Re: Vertical(다시, 서다)’ 전시가 다음 달 5일 어린이날부터 동래구 수안아트하우스에서 열린다. 이번 전시는 부산을 기반으로 활동하는 엄재한·한원석·송지훈 등 3명의 작가가 참여해 ‘우리는 무엇을 다시 세워야 하는가’라는 질문을 던진다.



전시가 열리는 수안아트하우스는 1997년 교육·복지시설로 조성돼 어학원과 체육공간으로 활용되던 곳이다. 아이들의 배움이 축적된 이 공간은 이번 전시를 통해 사유와 감각의 장소로 재해석됐다.



버려진 종이 재료와 사운드를 결합한 한원석·신지섭 작가의 협업 작품 ‘파파게노’가 수안아트하우스 전시 공간에 설치돼 있다.

전시는 관람객의 이동에 따라 하나의 흐름으로 이어진다. 입구에서는 엄재한 작가의 대형 벽면 작업 ‘감정의 형태 그리고 의식의 흐름’이 관람객을 맞는다. 보이지 않는 감정의 흔적을 선과 패턴으로 풀어낸 작품으로, 인간 내면의 복잡한 흐름을 시각적으로 드러낸다.



이어지는 공간에서는 설치미술가 한원석과 사운드 아티스트 신지섭이 협업한 ‘파파게노’가 펼쳐진다. 버려진 종이 재료로 만든 구조물과 공간을 채우는 소리가 결합한 작업으로, 관람객은 소리를 따라 이동하며 공간을 체험하게 된다.



한원석은 과거 국민일보와의 인터뷰에서 “아이들도 즐길 수 있는 밝고 색감 있는 전시를 해보고 싶다”며 “파이프를 빨강·파랑·보라색으로 칠해 ‘오즈의 마법사’ 같은 공간을 만들고 싶다”고 밝힌 바 있다. 이번 전시의 ‘파파게노’는 이러한 구상을 현실화한 작업으로, 지난해 개인전 ‘지각의 경계: 검은 구멍 속 사유’의 무게감에서 벗어나 보다 감각적이고 열린 경험을 제시한다.



빛과 영상의 흐름으로 구성된 송지훈 작가의 미디어 작품 ‘굴절의 찰나, 본질의 회귀’가 수안아트하우스 전시 공간에 설치돼 있다.

마지막 공간에서는 미디어 아티스트 송지훈의 ‘굴절의 찰나, 본질의 회귀’가 이어진다. 빛과 영상의 흐름을 통해 ‘본래의 자리로 돌아가려는 의지’를 표현한 작품으로, 개인의 기억과 정체성을 풀어낸다.



이번 전시는 회화와 설치, 사운드, 미디어가 하나의 동선 안에서 연결되며 단순한 감상을 넘어 ‘걷고, 듣고, 체험하는’ 전시로 확장된다.



전시가 열리는 동래는 부산의 역사와 문화가 시작된 지역이다. 작가들은 이 공간성과 맞닿은 작업을 통해 흔들리더라도 다시 제자리를 찾을 수 있다는 ‘회복’의 메시지를 전한다.



전시는 오는 6월 28일까지 매주 목요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며 입장료는 무료다. 내달 6일 오프닝에서는 피콜로이스트 김원미의 공연도 함께 진행된다.



이번 전시는 부산 향토기업 DRB동일의 후원으로 마련됐으며 인근 동일고무벨트 동래공장에서 열리는 ‘2026 루프 랩 부산’ 전시와 함께 수안동 일대를 하나의 예술 공간으로 확장할 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 907 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 동래에서 오랜 시간 아이들의 배움과 성장이 이어졌던 공간이 예술을 통해 다시 열린다. 한때 지역 아동·청소년들의 언어와 몸이 자라던 장소가 이제는 인간과 환경, 미래를 질문하는 전시장으로 탈바꿈했다.27일 전시 관계자와 동일고무벨트 측에 따르면 ‘Re: Vertical(다시, 서다)’ 전시가 다음 달 5일 어린이날부터 동래구 수안아트하우스에서 열린다. 이번 전시는 부산을 기반으로 활동하는 엄재한·한원석·송지훈 등 3명의 작가가 참여해 ‘우리는 무엇을 다시 세워야 하는가’라는 질문을 던진다.전시가 열리는 수안아트하우스는 1997년 교육·복지시설로 조성돼 어학원과 체육공간으로 활용되던 곳이다. 아이들의 배움이 축적된 이 공간은 이번 전시를 통해 사유와 감각의 장소로 재해석됐다.전시는 관람객의 이동에 따라 하나의 흐름으로 이어진다. 입구에서는 엄재한 작가의 대형 벽면 작업 ‘감정의 형태 그리고 의식의 흐름’이 관람객을 맞는다. 보이지 않는 감정의 흔적을 선과 패턴으로 풀어낸 작품으로, 인간 내면의 복잡한 흐름을 시각적으로 드러낸다.이어지는 공간에서는 설치미술가 한원석과 사운드 아티스트 신지섭이 협업한 ‘파파게노’가 펼쳐진다. 버려진 종이 재료로 만든 구조물과 공간을 채우는 소리가 결합한 작업으로, 관람객은 소리를 따라 이동하며 공간을 체험하게 된다.한원석은 과거 국민일보와의 인터뷰에서 “아이들도 즐길 수 있는 밝고 색감 있는 전시를 해보고 싶다”며 “파이프를 빨강·파랑·보라색으로 칠해 ‘오즈의 마법사’ 같은 공간을 만들고 싶다”고 밝힌 바 있다. 이번 전시의 ‘파파게노’는 이러한 구상을 현실화한 작업으로, 지난해 개인전 ‘지각의 경계: 검은 구멍 속 사유’의 무게감에서 벗어나 보다 감각적이고 열린 경험을 제시한다.마지막 공간에서는 미디어 아티스트 송지훈의 ‘굴절의 찰나, 본질의 회귀’가 이어진다. 빛과 영상의 흐름을 통해 ‘본래의 자리로 돌아가려는 의지’를 표현한 작품으로, 개인의 기억과 정체성을 풀어낸다.이번 전시는 회화와 설치, 사운드, 미디어가 하나의 동선 안에서 연결되며 단순한 감상을 넘어 ‘걷고, 듣고, 체험하는’ 전시로 확장된다.전시가 열리는 동래는 부산의 역사와 문화가 시작된 지역이다. 작가들은 이 공간성과 맞닿은 작업을 통해 흔들리더라도 다시 제자리를 찾을 수 있다는 ‘회복’의 메시지를 전한다.전시는 오는 6월 28일까지 매주 목요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며 입장료는 무료다. 내달 6일 오프닝에서는 피콜로이스트 김원미의 공연도 함께 진행된다.이번 전시는 부산 향토기업 DRB동일의 후원으로 마련됐으며 인근 동일고무벨트 동래공장에서 열리는 ‘2026 루프 랩 부산’ 전시와 함께 수안동 일대를 하나의 예술 공간으로 확장할 계획이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지