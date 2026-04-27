대전시 “28일 오후 5시부로 천변도시고속화도로 개통”

천변도시고속화도로 개통 구간. 대전시 제공

앞서 시는 원촌육교 램프-B 구간 보강토 옹벽에서 급격한 변위가 확인되고 안전성 평가에서 ‘E등급’ 판정을 받자 긴급통제에 나섰다.

개통 구간은 천변도시고속화도로 본선(둔산~신탄진 방향), 원촌교네거리에서 신탄진 방향으로 연결되는 원촌육교 램프-B 구간 등 통제됐던 전 구간이다.

대덕대로·한밭대로 일부 구간에서 시행된 버스전용차로 단속 유예는 30일까지 유지되며 다음 달 1일부터 단속을 재개한다.

시는 전면 개통 전까지 포장 상태 및 교통안전시설, 안내 표지 등을 최종 점검하고 개통 일정과 교통 상황을 안내할 계획이다.