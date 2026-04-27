대전시 “28일 오후 5시부로 천변도시고속화도로 개통”
대전시가 지난 달 30일부터 통제했던 천변도시고속화도로 본선 및 램프-B 구간을 28일 오후 5시부터 개통한다고 27일 밝혔다. 다음 달 1일로 예정됐던 개통 일정을 3일 앞당겼다.
앞서 시는 원촌육교 램프-B 구간 보강토 옹벽에서 급격한 변위가 확인되고 안전성 평가에서 ‘E등급’ 판정을 받자 긴급통제에 나섰다.
개통 구간은 천변도시고속화도로 본선(둔산~신탄진 방향), 원촌교네거리에서 신탄진 방향으로 연결되는 원촌육교 램프-B 구간 등 통제됐던 전 구간이다.
대덕대로·한밭대로 일부 구간에서 시행된 버스전용차로 단속 유예는 30일까지 유지되며 다음 달 1일부터 단속을 재개한다.
시는 전면 개통 전까지 포장 상태 및 교통안전시설, 안내 표지 등을 최종 점검하고 개통 일정과 교통 상황을 안내할 계획이다.
박민범 대전시 철도건설국장은 “불가피하게 시행한 긴급 통제에 협조해 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “마지막까지 현장 안전관리를 철저히 해 통제 구간이 차질 없이 개통될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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