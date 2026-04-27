“편의점에서 통신비 절약” 이마트24, SK텔레콤 알뜰폰 ‘간편유심’ 단독 판매
이마트24가 다양한 알뜰폰 사업자의 요금제를 간편하게 이용할 수 있는 SK텔레콤 알뜰폰 ‘간편유심’을 편의점 업계 단독으로 판매한다고 27일 밝혔다.
고물가 기조가 지속되며 2030 세대를 중심으로 불필요한 지출을 줄이는 소비 트렌드가 확산되는 가운데 알뜰폰과 함께 편의점 유심 매출도 늘어나는 추세다. 이마트24 알뜰폰 유심 매출은 2024년 37.6% 증가한 데 이어 지난해 26.8% 상승하며 매년 두 자리 수 성장률을 보이고 있다.
전국 매장에서 선보이는 알뜰폰 간편유심은 SK텔레콤 망은 그대로 이용하면서 유사 조건의 일반 요금제 대비 최대 배 이상 저렴한 알뜰폰 요금제로 쉽게 이동할 수 있는 상품이다. SK세븐모바일, KB리브모바일 등 16개 알뜰폰 통신사 사업자 요금제를 선택할 수 있고 구입 후 곧바로 셀프 개통을 할 수 있다.
이 밖에도 이마트24는 KT 바로유심, LG유플러스 원칩을 포함한 11종의 유심 상품을 운영중이다. 지난해 4월엔 LG유플러스 원칩을 대상으로 앱 예약 픽업 서비스를 선보이는 등 알뜰폰 유심 판매 활성화에 적극 나서고 있다.
조현철 이마트24 서비스플랫폼팀 상품기획자(MD)는 “차별화된 유심 라인업을 토대로 알뜰폰 유심 판매 확대를 도모하는 동시에 고객 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 다양한 서비스 상품을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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