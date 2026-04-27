전곡리서 즐기는 시간여행…연천 구석기축제 내달 2일 개최
5월 황금연휴 기간 경기 연천군 전곡리 유적 일대에서 제33회 연천 구석기축제가 열린다.
연천군은 5월 2일부터 5일까지 나흘간 전곡리 유적 일원에서 ‘연천 구석기축제’를 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 축제는 체험, 경연, 퍼포먼스, 전시, 공연 등 다양한 프로그램으로 구성돼 가족 단위 방문객들에게 색다른 즐길거리를 제공한다.
축제의 대표 프로그램인 ‘전곡리안 서바이벌: 전곡 쌍코뿔이 레이스’는 매일 오후 1시 주무대 앞에서 열리는 가족 참여형 이벤트로, 특수 제작된 모형을 활용한 이색 레이스가 펼쳐진다. 하루 30개 팀이 사전 예약을 통해 참여할 수 있으며, 어린이를 포함한 가족 단위 참가가 필수다.
관람객들은 구석기 시대의 삶을 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램도 즐길 수 있다. ‘구석기 바비큐’ 체험에서는 대형 화덕에 고기를 구워 먹는 이색 먹거리 경험이 제공되며, 일부 기간에는 유명 셰프가 참여하는 특별 미식 프로그램도 운영된다.
이와 함께 구석기 의상 체험과 페이스페인팅, 퍼레이드 참여 프로그램, 활쏘기와 신체활동 중심의 ‘구석기 올림픽’ 등도 마련된다.
국내외 선사문화 기관이 참여하는 ‘세계구석기 체험마당’에서는 각국의 구석기 생활 문화를 직접 체험할 수 있다.
대만, 일본, 유럽 국가 등 다양한 국가의 체험 프로그램이 운영돼 교육적 의미를 더한다. 또한 실감기술을 활용한 보물찾기 콘텐츠 등 첨단 요소를 접목한 체험도 진행된다.
축제는 전곡리 유적의 역사적 가치를 바탕으로 기획된 대표 문화행사로, 최근 문화체육관광부가 선정한 ‘2026~2027 문화관광축제’에 이름을 올리며 경쟁력을 인정받았다. 현장에서는 QR코드 기반 ‘스마트 줄서기’ 시스템이 도입돼 방문객 편의도 높였다.
연천군은 축제를 계기로 관광 활성화에도 나선다. 여행사와 협력한 버스 패키지 상품과 청량리역~전곡역 구간 관광열차가 운영되며, 연천역을 출발해 주요 관광지를 순환하는 시티투어버스도 마련된다. 지역 상권과 연계한 코스 구성으로 체류형 관광을 유도한다는 계획이다.
축제 전야 행사와 거리 퍼레이드도 마련된다. 5월 1일 전곡역 광장에서는 군민 노래자랑 본선이 열리고, 2일 개막일에는 ‘전곡랜드 카니발’이 펼쳐져 퍼포먼스와 거리 행진으로 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다.
연천군은 이번 축제를 통해 향후 ‘2029 연천 세계 구석기 엑스포’ 유치 기반을 다지고, 지역의 역사·문화 자원을 활용한 관광 도시로 도약한다는 방침이다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사