재활협회 ‘KB두드림스타’ 장학사업 성과보고회 가져
한국장애인재활협회는 지난 25일 스페이스쉐어 서울역센터에서 제17차 KB두드림스타 장학생들이 함께 모여 한 해 동안의 꿈과 도전 성과를 나누는 성과보고회를 가졌다.
‘KB두드림스타’는 2009년부터 재활협회가 KB국민은행과 공동으로 추진해온 장기인적투자 사업으로, 장애청(소)년 또는 장애가정 청(소)년에게 장학금을 지원하고 있다.
청소년에게는 ‘교육 및 예체능 분야 장학금’으로 월 최대 50만원을, 청년에게는 ‘취업·경력개발비’로 연 최대 200만원을 지원한다. 지난해부터는 ‘경계선 지능’의 청소년과 청년까지 장학금 지원대상을 확대해왔다.
이번 성과보고회는 제17차 사업에 대한 성과보고와 장학생들의 꿈과 도전에 대한 사례 발표 등으로 진행됐다. 특히 청년 장학생들의 참여 계기와 자신의 성장을 발표하고, 교류하는 장으로 개최됐다.
나운환 재활협회 회장은 “KB두드림스타는 사회·경제적으로 어려운 장애가정 청소년들에게 금전적 지원만이 아니라, 옆에서 함께 미래를 설계하고 점검하며, 진로를 개척할 수 있는 역량을 갖게 하는 것”이라며 “장학생들이 도전을 통해 크건 작건 자신들만의 성과를 얻었고, 그 경험과 성취감이 장학생들에게 빛나는 자산이 될 것”이라고 전했다.
간호사의 꿈을 가지고 현재 광주보건대학교 간호학과에 재학 중인 윤지수 장학생은 “아픈 가족 때문에 희귀질환을 치료하고 장애를 경감시킬 수 있는 의료인이 되는 꿈을 갖게 됐다”며 “이번 KB두드림스타 장학금으로 오로지 학업과 실습에 집중할 수 있었다”고 전했다.
재활협회는 KB국민은행, 사회복지공동모금회와 함께 지난 17년간 ‘KB두드림스타’ 사업을 통해 1319명의 꿈에 약 32억원을 투자했다. 이번 17차 사업에서는 졸업생 4명 전원이 자신의 꿈과 연계된 대학에 진학하는 성과를 거뒀다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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