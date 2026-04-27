‘통일교 청탁’ 윤영호, 2심서 형량 가중… 징역 1년6개월

윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난해 7월 30일 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

법원은 다만 윤 전 본부장이 한학자 통일교 총재의 미국 원정도박 관련 경찰 수사 정보를 권 의원으로부터 전달받아 관련 증거를 인멸했다는 혐의와 관련해서는 1·2심 모두 공소 기각했다. 특검법상 수사 대상이 아니라는 것이다.