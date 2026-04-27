‘통일교 청탁’ 윤영호, 2심서 형량 가중… 징역 1년6개월
김건희 여사와 권성동 국민의힘 의원에게 통일교 현안을 청탁하며 명품 목걸이와 가방 등 금품을 제공한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2심에서 징역 1년6개월을 받아들었다. 1심에서 일부 무죄로 봤던 횡령 부분까지 유죄로 인정되면서 원심 대비 형이 무거워졌다.
서울고법 형사6-1부(재판장 김종우)는 27일 정치자금법 위반, 업무상 횡령, 증거인멸, 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 윤 전 본부장에게 징역 1년6개월을 선고했다. 징역 1년2개월을 선고했던 1심 대비 4개월 가중된 형량이다.
항소심 재판부는 윤 전 본부장이 2022년 7월 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김 여사에게 통일교 현안을 청탁하면서 6220만원 상당의 그라프 다이아몬드 목걸이, 1271만원 상당의 샤넬 가방 등을 건넨 혐의를 유죄로 봤다. 2022년 1월 5일 통일교 행사를 지원해달라며 권 의원에게 정치자금 1억원을 제공한 혐의 역시 1심과 동일하게 유죄로 판단했다.
여기에 업무상 횡령 혐의도 전부 유죄로 봤다. 윤 전 본부장이 김 여사에게 건넬 명품 목걸이·가방을 사기 위해 통일교 자금을 횡령했다는 취지다. 앞서 1심 재판부는 지난 1월 윤 전 본부장에게 징역 1년2개월을 선고하면서 업무상 횡령 부분은 일부 무죄로 판단했다. 윤석열 전 대통령 취임 이후 김 여사에게 건넨 목걸이와 가방의 구매자금에 대해서는 횡령이 성립하지만, 그 이전에 준 가방에 대해서는 그렇지 않다는 취지였다.
2심 재판부는 이같은 원심 판단을 뒤집으면서 “대통령 취임 전에도 당선인에게 청탁하기 위해 배우자에게 선물을 주려는 명목으로 종교단체 자금을 사용한 행위의 불법성에는 본질적으로 차이가 없다”고 지적했다.
법원은 다만 윤 전 본부장이 한학자 통일교 총재의 미국 원정도박 관련 경찰 수사 정보를 권 의원으로부터 전달받아 관련 증거를 인멸했다는 혐의와 관련해서는 1·2심 모두 공소 기각했다. 특검법상 수사 대상이 아니라는 것이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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