“설계사는 고객의 페이스메이커” 교보생명, 2026 고객보장대상
교보생명이 ‘2026년 고객보장대상’ 시상식을 열고 고객의 인생 마라톤을 함께 뛰는 페이스메이커로 헌신하는 보험 설계사(FP)를 격려했다고 27일 밝혔다.
24일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 이 행사는 교보생명이 지난 1년간 현장에서 땀 흘린 FP에게 감사의 뜻을 표하기 위해 말녀됐다. 올해는 FP 1500여명이 수상의 영예를 안았다. 수상자인 심양순 서울 잠실타워지점 FP는 “이 상의 주인은 저를 믿고 인생 설계를 맡긴 고객”이라면서 “고객의 긴 인생 여정에 함께하는, 평생 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다. 황위자 서울 강동제일지점 FP는 “개인 성과가 아니라 고객이 보내준 신뢰의 결과”라면서 “이에 보답하기 위해 언제나 고객 곁을 지키겠다”고 말했다.
지난해에 이어 2년 연속 현장을 찾아 FP의 노고를 직접 격려한 신창재 교보생명 대표는 격려사를 통해 “FP가 고객 보장을 위해 흘린 수많은 땀방울이 오늘의 결실을 얻게 했다”면서 “러너 곁에서 호흡을 맞추며 결승선까지 이끄는 페이스메이커의 역할이 중요하듯 생명보험에서도 고객의 완주를 돕는 페이스메이커가 필요하다. FP야말로 고객 보장 가치를 널리 전파하는 전도사이자 고객 보장 마라톤의 완주를 위해 고객과 함께 달리는 페이스메이커”라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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