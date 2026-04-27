‘임도설치법’ 국회 본회의 가결…산림 편익·공익기능 강화된다

경북 울진군 매화면 길곡리에 조성된 임도. 산림청 제공

산림청은 ‘임도의 설치 및 관리에 관한 법률(임도설치법)’ 제정안이 최근 국회 본회의에서 가결됐다고 27일 밝혔다.

이 법은 산림의 생산기반 구축, 임산물의 생산·유통 향상을 통한 임업의 경쟁력 향상, 산림공익기능 증진 및 산촌 주민의 이동 편익 증진 등을 위해 마련됐다.

‘산림자원법 시행규칙’과 산림청 훈령으로 운영됐던 임도의 타당성평가 제도 역시 법률로 규정했다. 야생동물 보호 및 환경 생태 보호제도가 강화되고,

분야별 전문가와 마을주민이 참여하도록 규정해 공정성과 타당성이 확보될 것으로 예상된다.

이밖에 국가와 지방정부의 책무, 임도 종류와 관할 행정청이 명확해질 전망이다.