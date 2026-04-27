‘임도설치법’ 국회 본회의 가결…산림 편익·공익기능 강화된다
임산물의 운반, 산림관리 등을 위해 만드는 ‘임도’를 보다 효과적으로 관리하기 위한 법이 제정됐다.
산림청은 ‘임도의 설치 및 관리에 관한 법률(임도설치법)’ 제정안이 최근 국회 본회의에서 가결됐다고 27일 밝혔다.
이 법은 산림의 생산기반 구축, 임산물의 생산·유통 향상을 통한 임업의 경쟁력 향상, 산림공익기능 증진 및 산촌 주민의 이동 편익 증진 등을 위해 마련됐다.
‘산림자원법 시행규칙’과 산림청 훈령으로 운영됐던 임도의 타당성평가 제도 역시 법률로 규정했다. 야생동물 보호 및 환경 생태 보호제도가 강화되고, 타당성 평가위원회는 분야별 전문가와 마을주민이 참여하도록 규정해 공정성과 타당성이 확보될 것으로 예상된다.
이밖에 국가와 지방정부의 책무, 임도 종류와 관할 행정청이 명확해질 전망이다.
이상익 산림청 산림산업정책국장은 “산림경영 기반 확충뿐 아니라 산림재난 대응 역량 강화, 산촌 주민 이동 편익 증진 효과가 발생할 것”이라며 “필요한 곳에 임도를 만들어 국민의 생명과 재산을 보호하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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