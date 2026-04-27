고양어린이박물관 10주년…어린이날 ‘컬러풀 놀이터’ 개최
개관 10주년을 맞은 경기 고양어린이박물관이 어린이날을 맞아 체험과 공연이 어우러진 대규모 축제를 연다.
고양시 화정동에 위치한 고양어린이박물관은 오는 5월 4일부터 5일까지 이틀간 제10주년 기념 어린이날 축제 ‘들썩들썩 놀자 : 컬러풀 놀이터’를 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 축제는 사전 예약 없이 누구나 참여할 수 있으며, 어린이 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험과 공연, 마켓 프로그램이 마련된다.
축제의 핵심 프로그램인 ‘컬러풀 올림픽 존’에서는 도전과 존중, 연대의 가치를 담은 8가지 놀이 체험이 운영된다.
참가 어린이들은 색깔별 공간에서 신문지 공, 블록, 트램펄린 등을 활용한 신체활동을 수행하며, 동시에 탄소 감축 프로젝트에도 참여하게 된다. 행사 과정에서 발생한 탄소 배출량은 산림청 나무 식재 기증으로 이어질 예정으로, 지난해에는 약 2만8000㎏의 탄소 감축 효과를 거둔 바 있다.
이와 함께 ‘디지털·어울림·경제·환경 올림픽 존’도 운영된다. 디지털 존에서는 전기회로 응원봉 만들기, 3D펜 메달 제작, 코딩 체험 등 11종 메이커 교육이 진행되며, 어울림 존에서는 국가별 문화 체험과 공연이 펼쳐진다.
경제 존에서는 어린이 가족이 참여하는 마켓과 경제 교육 프로그램이 운영되고, 환경 존에서는 로봇 제작 후 마라톤 형식의 체험 활동이 진행된다.
이번 행사에는 고양시 재난대응과, 고양소방서, 교육기관, 기업, 소상공인 단체 등 다양한 유관 기관이 참여해 안전 체험, 교육 프로그램, 먹거리 부스 등 다채로운 즐길 거리를 제공할 예정이다.
박물관은 10주년을 맞아 신규 캐릭터 ‘담토리’와 ‘담찌’도 처음 공개한다. 캐릭터는 ‘세상의 모든 가능성을 담는 박물관 숲속 친구들’이라는 세계관을 바탕으로 제작됐으며, 축제 기간 동안 인형탈 팬미팅과 기념 촬영, 굿즈 증정 등 이벤트가 진행된다.
또한 10주년 기념 이벤트 존에서는 관람객이 캐릭터와 함께 사진을 남길 수 있는 체험이 마련되며, 향후 캐릭터는 전시와 교육 프로그램 전반에 활용될 예정이다.
고양어린이박물관은 지난 10년간 누적 관람객 200만명을 돌파하며 12개 전시실과 체험 공간을 운영해온 어린이 복합문화공간이다.
최근에는 도서와 전통놀이 체험을 결합한 ‘구름다락 전시실’을 새롭게 선보였으며, 향후 신체활동 중심 공간인 ‘애니팩토리’ 개편과 로비 등 시설 환경 개선도 순차적으로 진행할 계획이다.
아울러 오는 8월 여름방학 기간에는 지난 10년간 운영된 프로그램 중 우수 콘텐츠를 재구성한 특별 교육·체험 프로그램도 선보일 예정이다. 시는 앞으로도 상시 교육과 연령별 맞춤 프로그램을 확대해 나간다는 방침이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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