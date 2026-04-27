인천폴리텍대, 가든플래너 과정 입학식 개최

가든플래너 양성과정 입학식. 인천폴리텍 제공

이번 교육과정은 최근 증가하고 있는 도시 정원 및 생활 원예 수요에 발맞춰 여성 전문 인력을 양성하기 위해 기획됐다. 교육은 이날부터 오는 6월 26일까지 약 2개월간 진행된다.

커리큘럼은 ▲정원 디자인 기초 ▲식물의 이해 및 관리 ▲계절별 정원 구성 등 이론 교육과 실습을 병행하는 현장 맞춤형으로 구성됐다. 특히 팀 프로젝트 기반의 공간 연출 실습을 통해 교육생들이 현장 업무에 대한 이해도를 높이고 관련 분야 취·창업에 필요한 전문 역량을 빠르게 갖출 수 있도록 돕는다.

최민환 학장 직무대리는 “가든플래너 과정은 철저한 현장 실습 위주로 구성돼 교육생들의 신속한 실무 적응을 목표로 한다”며 “수료 이후에도 맞춤형 취업 연계와 창업 상담을 지속적으로 지원해 여성들의 성공적인 사회 복귀를 돕겠다”고 말했다.

한편, 인천폴리텍은 여성 재취업 지원의 일환으로 ‘

정리수납전문가 양성과정’ 교육생을 오는 31일까지 추가로 모집한다. 교육 및 모집에 관한 자세한 사항은 대학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.