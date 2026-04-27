박형준 “세계도시 부산 완성”… 3선 도전 공식화
글로벌허브도시특별법 핵심 의제
김문수·주진우 선대위 구성
합동 유세로 조직 결집 강화
국민의힘 당내 경선을 통과한 박형준 부산시장이 예비후보 등록을 마치고 본격적인 부산시장 선거전에 돌입했다.
박 시장은 27일 부산시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 “부산의 미래를 완성하기 위한 마지막 도전에 나선다”며 3선 도전 의지를 밝혔다.
그는 지난 5년간 “부산은 도시의 수준과 격이 달라졌고, 일자리와 첨단산업, 물류·금융, 문화관광, 도시 인프라 전반에서 변화가 있었다”고 평가했다. 이어 “시민 삶의 질 만족도가 79%에 가까워진 것은 그 변화를 보여주는 지표”라고 덧붙였다.
박 시장은 이번 선거를 ‘완성의 책임을 묻는 선거’로 규정했다. 그는 “우리는 올바른 길을 걸어 여기까지 왔다”며 “이제 필요한 것은 이 변화를 멈추지 않고 완성하는 것”이라고 강조했다.
핵심 의제로는 글로벌허브도시특별법을 제시했다. 그는 “160만 부산 시민이 서명한 이 법은 부산을 세계도시로 완성할 핵심 동력”이라며 “시민의 힘으로 반드시 통과시키겠다”고 밝혔다. 이어 “수도권 일극체제로는 저성장의 덫을 끊을 수 없다”며 “부산이 대한민국 미래를 여는 중심축이 돼야 한다”고 강조했다.
박 시장은 “이번 선거는 단순한 지방선거가 아니라 부산의 미래와 대한민국 민주주의의 향방이 걸린 선거”라며 “권력의 균형이 무너지는 상황에서 부산이 민주주의의 보루 역할을 해야 한다”고 밝혔다.
선거 전략으로는 ‘시민 대통합’을 제시했다. 그는 “이념과 진영, 세대를 넘어 시민이 하나로 뭉칠 때 부산의 미래를 완성할 수 있다”며 “통합의 힘으로 부산을 다시 도약시키겠다”고 말했다. 이어 “부산이 선택하면 대한민국이 바뀐다”고 강조했다.
박 시장 측은 김문수 전 국민의힘 대통령 후보를 명예선대위원장으로 추대해 보수 결집을 시도하고 당내 경선 경쟁자였던 주진우(해운대갑) 의원을 상임선대위원장으로 선임해 ‘용광로 선대위’를 꾸린다. 지역 국회의원과 기초단체장 후보 등을 포함한 조직 결집을 통해 세 확장에 나선다는 전략이다.
박 시장 측은 시·구의원과 기초단체장 후보 등이 함께 참여하는 합동 유세도 추진할 계획이다. 지역 조직을 중심으로 대규모 현장 유세를 확대해 지지층 결집에 나선다는 구상이다.
출마 선언 직후 박 시장은 강서구 르노코리아를 방문해 첫 현장 일정에 나설 예정이다. 르노코리아는 부산 미래차 산업 생태계의 핵심 기업으로, 산업 기반 확대 메시지를 현장에서 이어가겠다는 의도로 풀이된다.
한편 본선 경쟁자인 전재수 더불어민주당 의원은 29일 국회의원직을 사퇴하고 예비후보로 등록할 예정이다. 양측이 모두 선거전에 본격 돌입하면서 부산시장 선거는 빠르게 가열될 것으로 보인다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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