인천대, 대건고와 AI·데이터 기반 교육 협력 업무협약

옥우석(오른쪽) 인천대학교 HUSS 포용사회컨소시엄 총괄단장과 이춘택 대건고등학교 교장이 협약 체결 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천대 제공

프로그램 참여 학생들이 참석한 가운데 상견례를 진행하고 향후 멘토링 프로그램 운영에 대한 안내 및 상호 교류의 시간을 가졌다. 이 자리에는 옥우석 HUSS 포용사회컨소시엄 총괄단장(Global Trade & Service학부 교수), 임승빈 총괄과장, 고유정 교수, 이유선 연구원 등 인천대 관계자도 함께했다.