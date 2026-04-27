대한산업공학회 모듈러디자인연구회 워크샵 성료
‘2026년 대한산업공학회 모듈러디자인연구회 기업 공동 워크샵’이 지난 21일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 진행됐다.
이번 워크샵은 최근 급부상하고 있는 중국 기업의 제품 원가 경쟁력에 대응하고, 국내 글로벌 기업의 선도적인 제품 설계 전략 및 방향성을 모색하기 위해 마련됐다.
행사에는 난양공대 문승기 교수(연구회 회장)를 비롯해 인천대 박기정 교수(연구회 부회장), 서울대 서은석 교수, KAIST 강남우 교수, 숭실대 강창묵·곽민정 교수, 전남대 김삼연 교수 등 학계 주요 전문가들이 대거 참여했다. 산업계에서는 LG전자 이현진 상무(혁신추진담당) 외 21명과 현대자동차 성호학 상무(AVP아키텍처 실장) 외 8명 등 30여명의 현장 실무 및 임원진이 참여했다.
이날 행사에서는 인공지능(AI)과 모듈러 디자인을 접목한 최신 기술 동향과 글로벌 경쟁력 분석이 중점적으로 다뤄졌다.
구체적으로는 ▲자율설계의 미래(KAIST 강남우 교수) ▲중국 제조 경쟁력과 모듈러 디자인 시사점(난양공대 문승기 교수) ▲중국 모듈러 디자인 전략 및 부품 생태계(인천대 박기정 교수)를 주제로 한 심도 있는 전문가 강연이 진행됐다.
강연에 이어진 연구회 산학협동과제 세션에서는 LG전자 황정욱 책임연구원과 현대차 김정훈 책임연구원이 각각 현업의 과제 성과를 공유했다. 이를 바탕으로 참석한 기업 간의 모듈러 디자인 아젠다에 대한 열띤 토의가 이어졌다.
연구회 문승기 회장은 “이번 워크샵은 학계의 최신 연구와 산업계의 실무적 고민을 교류하며 글로벌 제품 경쟁력 확보를 위한 실질적인 해법을 논의한 뜻깊은 자리였다”라고 전했다.
한편, 모듈러디자인연구회는 제품 설계 분야 국내외 학계 전문가와 LG전자·현대자동차 제품 모듈러 디자인 실무진으로 구성된 연구협의체로써, 국내 글로벌 선도 기업의 제품 설계 R&D 혁신을 위해 조직됐다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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