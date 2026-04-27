CJ올리브영, 日서 명동·홍대 구현한 ‘뷰티 페스타’ 개최
CJ올리브영은 다음 달 8일부터 10일까지 일본 지바현에서 올리브영 페스타 JAPAN 2026을 연다고 27일 밝혔다.
올리브영 페스타는 올리브영이 2019년 출범한 국내 최초의 뷰티 페스티벌로, 올해부터 해외로 무대를 넓힌다.
이번 행사는 KCON JAPAN 2026과 연계해 진행된다. 지바현 지바시에 있는 컨벤션센터인 ‘마쿠하리 멧세’에서 약 540㎡ 규모로 열리고, 전체 55개 브랜드가 부스를 꾸린다.
행사 기간 이동 공간은 명동·홍대 길거리로 구현해 K뷰티의 정체성을 강조할 예정이다. 이 밖에 한국 코스메 랭킹존, K뷰티 셀렉트존 등 올리브영의 핵심 경쟁력이 큐레이션 역량을 집약한 특별 공간도 마련된다.
또 올리브영 뷰티 컨설턴트가 원하는 부위의 메이크업을 해주는 퀵 터치업 서비스 등 올리브영 매장에서만 경험할 수 있었던 뷰티 체험 서비스를 현지 고객에게 선보인다.
올리브영 관계자는 “페스타 월드투어의 포문을 여는 이번 행사는 현지 고객이 K뷰티를 입체적으로 체험하며 글로벌 K뷰티 팬덤을 확장하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.
올리브영은 오는 9월 미국 LA에서도 올리브영 페스타를 열 계획이다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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