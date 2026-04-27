CJ올리브영, 日서 명동·홍대 구현한 ‘뷰티 페스타’ 개최

CJ올리브영이 지난해 5월 노들섬에서 개최한 '2025 올리브영 페스타' 현장 이미지. CJ올리브영 제공

KCON JAPAN 2026과 연계해 진행된다. 지바현 지바시에 있는 컨벤션센터인 ‘마쿠하리 멧세’에서 약 540㎡ 규모로 열리고, 전체 55개 브랜드가 부스를 꾸린다.

행사 기간 이동 공간은 명동·홍대 길거리로 구현해 K뷰티의 정체성을 강조할 예정이다. 이 밖에

한국 코스메 랭킹존, K뷰티 셀렉트존 등 올리브영의 핵심 경쟁력이 큐레이션 역량을 집약한 특별 공간도 마련된다.