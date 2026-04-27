하정우가 전두환, 손석구가 노태우…윤종빈 신작 ‘보통사람들’
배우 하정우와 손석구가 윤종빈 감독의 새 영화 ‘보통사람들’에서 전두환·노태우 전 대통령을 각각 연기한다.
넷플릭스는 영화 ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’ ‘군도: 민란의 시대’ ‘공작’ 등을 연출한 윤 감독의 신작 ‘보통사람들’의 제작을 확정했다고 27일 밝혔다. 넷플릭스에서 추후 공개되는 ‘보통사람들’은 무소불위의 권력자 전두환의 곁에서 ‘보통 사람’의 가면을 쓰고 더 높은 자리로 나아가려는 2인자 노태우와 그를 둘러싼 이들의 이야기를 그린다.
넷플릭스 시리즈 ‘살인자ㅇ난감’ ‘D.P.’ 등으로 주목받은 손석구가 전두환의 친구이자 만년 2인자 노태우 역을 맡아 인물의 복잡 미묘한 내면을 표현한다. 윤 감독의 데뷔작 ‘용서받지 못한 자’(2005)부터 다수 작품에서 호흡을 맞춘 하정우는 전두환 역을 맡아 그간 여러 작품에서 다뤄져 온 캐릭터를 새롭게 해석해 낼 예정이다.
지창욱은 극 중 노태우의 육군사관학교 후배 허학성 역, 현봉식은 노태우·전두환의 동기 정호중 역, 서현우는 서울중앙지방검찰청 공안부 검사이자 노태우의 참모인 박철웅 역을 각각 맡는다. 넷플릭스는 “현대사를 배경으로 인간 군상의 민낯과 생존 방식을 담아낼 것”이라고 소개했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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