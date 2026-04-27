남원의 밤, 노래와 맛으로 ‘물든다’… ‘월광포차’ 5월 1일 재개

제96회 춘향제 맞춰 가동

지난해 20만 명 방문·만족도 95%

월광포차. 남원시 제공

올해 월광포차의 서막은 5월 1일부터 6일까지 열리는 춘향제가 장식한다. 축제 기간에는 지역 가수는 물론 시민 생활문화동아리들이 참여하는 공연이 펼쳐지며, 관람객이 직접 마이크를 잡는 ‘행운의 94노래방’ 등 현장 참여형 콘텐츠가 운영될 예정이다.