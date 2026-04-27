남원의 밤, 노래와 맛으로 ‘물든다’… ‘월광포차’ 5월 1일 재개
제96회 춘향제 맞춰 가동
지난해 20만 명 방문·만족도 95%
전북 남원의 밤을 화려하게 수놓으며 야간 관광의 새 지평을 열었던 ‘월광포차’가 다시 문을 연다.
남원시는 대표 야간관광 콘텐츠인 ‘월광포차’를 오는 5월 1일부터 6월 13일까지 매주 토요일마다 운영하며 관광객 맞이에 나선다고 27일 밝혔다.
올해 월광포차의 서막은 5월 1일부터 6일까지 열리는 춘향제가 장식한다. 축제 기간에는 지역 가수는 물론 시민 생활문화동아리들이 참여하는 공연이 펼쳐지며, 관람객이 직접 마이크를 잡는 ‘행운의 94노래방’ 등 현장 참여형 콘텐츠가 운영될 예정이다.
5월 중순부터 초대 가수 김기태를 시작으로 김종서, 임정희, 양파, 테이 등 유명 가수들의 명품 라이브가 매주 토요일 이어지며 세대를 아우르는 감동을 선사한다.
여기에 감각적인 디제잉 파티가 더해져 월광포차는 단순한 야시장을 넘어 ‘참여형 문화 공간’으로 진화할 계획이다.
월광포차는 지자체 야간관광의 성공 모델로 자리 잡고 있다. 지난해에만 약 20만명의 관람객이 방문했다. 또한 이용객 만족도 조사에서 95.8%가 ‘재방문 의사 있음’을 밝힐 정도로 높은 신뢰를 얻고 있다.
시는 올해 월광포차를 춘향제와 연계해 더욱 체계적으로 운영함으로써 지역 상권 활성화의 기폭제로 삼겠다는 복안이다.
남원시 관계자는 “월광포차는 공연과 먹거리, 시민 참여가 어우러진 남원만의 독보적인 야간 콘텐츠”라며 “춘향제를 기점으로 더욱 풍성한 즐길 거리를 제공해 관광객과 시민 모두가 만족하는 명품 공간으로 만들겠다”고 말했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사