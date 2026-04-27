총파업 선언 앞둔 삼성 노조…주주단체 ‘맞불 집회’ 예고
삼성전자 노동조합이 총파업을 앞두고 이재용 회장 자택 앞 집회를 예고한 가운데, 주주단체가 같은 장소에서 맞불 집회를 신고했다.
26일 대한민국주주운동본부에 따르면 단체는 다음 달 21일 오전 10시부터 오전 11시30분까지 서울 용산구 한남동 이재용 회장 자택 인근에서 집회를 열겠다고 서울 용산경찰서에 신고했다. 신고 인원은 약 30명 규모다.
같은 날 오후 1시에는 삼성전자 초기업노동조합이 같은 장소에서 총파업 계획을 발표하는 집회를 연다. 현장엔 약 50명이 모일 예정이다. 주주운동본부의 집회는 노조 일정에 앞서 진행되는 것으로 노조의 파업 움직임에 반발하는 성격으로 해석된다.
주주운동본부는 지난 23일 삼성전자 노조가 평택사업장에서 약 4만명 규모의 투쟁 결의대회를 개최했을 때도 노조의 요구가 주주 재산권을 침해할 수 있다고 비판한 바 있다.
한편 삼성전자 초기업노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하고 성과급 상한제를 폐지할 것을 요구하고 있다. 다음 달 21일부터 6월 7일까지 18일간의 총파업을 예고한 상태다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사