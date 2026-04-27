전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄
전단지를 붙이는 여성과 실랑이하다 상대를 넘어뜨려 제압한 아파트 경비원이 폭행 혐의로 재판에 넘겨졌다가 무죄를 선고받았다. 법원은 경비원이 정당방위를 한 것으로 판단했다.
창원지법 형사4단독 석동우 판사는 폭행 혐의로 기소된 아파트 경비원 A씨(30)에게 무죄를 선고했다고 27일 밝혔다.
경비원 A씨는 지난해 9월 16일 오후 1시40분쯤 경남 창원 의창구 한 아파트 후문에서 여성 B씨(39)를 폭행한 혐의로 기소됐다.
사건 당시 B씨는 아파트 건물 내에 전단지를 붙이다 제지를 받고 나가던 길이었다. A씨가 전단지를 다 떼지 않았다는 이유로 자신의 가방을 잡자 이를 벗어 나기 위해 A씨를 주먹으로 여러 차례 때리고, 낭심 부위를 발로 찬 것으로 파악됐다.
이에 A씨는 B씨를 바닥에 넘어뜨렸다.
석 판사는 “A씨가 B씨를 폭행한 사실이 인정되지만 (사건이 발생한) 아파트에서 A씨는 전단지 관련 민원을 받고 있었던 점, B씨가 현장을 이탈하지 못하도록 가방을 잡았는데도 낭심을 발로 차이는 등 B씨에게 폭행당한 점 등도 확인된다”고 설명했다.
이어 “당시 CCTV 영상에서는 A씨가 B씨를 넘어뜨릴 때 바닥에 부딪혀 다치지 않도록 어느 정도 잡아 주고, B씨가 진정하도록 몸을 약 30초 정도 누르고 있다가 풀어주는 모습도 확인된다”고 덧붙였다.
그러면서 “이 같은 경위 등을 종합하면 A씨 행위는 B씨 폭행을 방위하기 위한 정당방위 또는 사회상규에 위배되지 않는 정당행위에 해당한다”며 무죄 선고 이유를 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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