李 대통령 “남북 공존·번영, 반드시 가야 할 미래”

李 대통령 “남북 공존·번영, 반드시 가야 할 미래”
이재명 대통령이 남북관계의 목표로 항구적 평화체제 정착을 제시하며 평화적 공존의 중요성을 재차 강조했다. 신뢰 회복을 위해 취할 수 있는 조치를 선제적으로 해 나가겠다며 ‘흙을 쌓아 산을 이룬다’는 적토성산의 자세를 언급하기도 했다.
이 대통령은 27일 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘4·27 판문점선언 8주년 기념식’에서 홍익표 정무수석이 대독한 서면 축사를 통해 “전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 판문점 선언의 핵심 정신이자 우리가 반드시 가야 할 미래”라고 밝혔다.
이 대통령은 “남과 북 사이는 적대적 두 국가라는 차갑고 높다란 벽에 막혀 있다”며 “단절과 적대의 땅에 평화의 꽃을 피워야 하는 것은 남북 모두의 숙명”이라고 지적했다. “중동전쟁으로 인한 국제 정세의 불확실성과 불안이 한반도로 전이되지 않고 한반도 모든 구성원이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어내야 한다”고도 덧붙였다.
지난 2월 정부가 내놓은 한반도 평화 공존 정책을 흔들리지 않고 추진하겠다는 의지를 드러내기도 했다. 이 대통령은 “국민주권정부는 출범 이래 한반도의 평화적 공존을 최우선 정책 목표로 삼았다”며 “남북 간 신뢰 회복과 한반도 평화를 위해 우리가 먼저 할 수 있는 조치들은 주도적으로 취해 나가겠다. 북측도 우리 정부의 진정성을 믿고 호응해오길 기대한다”고 밝혔다.
이 대통령은 “겨울이 길어도 끝내 봄은 온다”고 강조했다. 그는 “적토성산의 자세로 평화 공존과 공동성장을 향한 노력을 하나씩 쌓아간다면 완연한 봄이 한반도에 다시 찾아올 것”이라고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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