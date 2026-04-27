제주관광공사 ‘시한부 어머니’ 사연에 제주 한 달 살이 선물
“제주에서 보낸 한 달은 제 인생에서 가장 따뜻하고 행복한 시간이었습니다.”
제주관광공사가 말기 암 판정을 받은 어머니와 가족에게 제주 한 달 살이 여행을 선물한 사실이 알려져 잔잔한 감동을 주고 있다.
27일 제주관광공사에 따르면 올해 초 국민신문고를 통해 시한부 판정을 받은 어머니를 둔 딸의 사연이 접수됐다.
사연을 올린 박수아(39)씨는 “평생 자식들을 뒷바라지하며 일만 하시던 어머니가 큰 병을 얻어 삶의 시간이 얼마 남지 않았다는 말을 듣게 됐다”며 “평소 제주에 가보고 싶어 하시던 어머니에게 마지막으로 가족 여행을 선물하고 싶다”고 적었다.
사연을 접수한 제주관광공사는 서귀포시 남원읍 신흥2리 동백마을의 체류 공간 ‘동백언우재’에 가족을 초대했다.
박씨와 어머니를 포함해 5명의 가족은 지난달 29일부터 지난 25일까지 약 한 달간 제주에 머물며 자연과 마을이 어우러진 환경 속에서 소중한 시간을 보냈다.
바다와 오름, 숲 등 제주 곳곳을 여행하며 아름다운 자연 환경을 즐기는 한편, 동백마을 주민들과 함께 고사리를 채취하며 따뜻한 제주의 봄을 만끽했다.
공사에 따르면 어머니 이씨는 담관암 4기 판정을 받고 항암 치료와 방사선 치료를 병행했지만 시한부 판정을 받은 것으로 알려졌다.
어머니 이씨는 “사랑하는 가족들과 오롯이 함께하며 그동안 나누지 못했던 마음을 나눌 수 있었고 유대도 더 깊어졌다”며 “자연 속에서 진정한 쉼과 힐링을 느낄 수 있어 감사했다”고 말했다.
제주관광공사 관계자는 “누군가에게 기쁨이 될 수 있어 우리도 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “제주관광공사는 앞으로도 관광을 기반으로 한 사회공헌 활동을 확대해 지방공기업으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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