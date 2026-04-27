SKT, 29년 연속 국가고객만족도 1위 지켰다
한국생산성본부 선정
SK브로드밴드, 초고속인터넷·IPTV 부문 16년 연속 1위
SK텔레콤이 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 29년 연속 이동전화서비스 부문 1위를 지켰다.
SK텔레콤은 한국생산성본부가 선정하는 2026년 NCSI 조사에서 이동전화서비스 부문 1위를 차지했다고 27일 밝혔다. NCSI가 국내에 도입된 1998년 이후 한 해도 빠짐없이 1위를 기록한 기업은 SK텔레콤이 유일하다. 전 산업군을 통틀어도 29년 연속 1위는 역대 최장 기록이다.
NCSI는 국내에서 판매되는 제품·서비스에 대해 소비자가 직접 평가한 만족 수준을 측정·계량화한 지표다.
SK텔레콤은 29년 연속 1위를 할 배경으로 ‘인공지능(AI) 중심 통신 서비스 개선 노력’ ‘지난해 사이버 침해 사고 후 강화한 고객 보호·네트워크 보안 체계’ 등을 꼽았다. 회사는 고객 신뢰를 회복하기 위해 ‘현장 소통’을 올해 핵심 과제로 정했다.
SK브로드밴드도 같은 조사에서 초고속인터넷과 IPTV 부문 16년 연속 1위를 차지했다. 매월 약 5000명의 고객 피드백을 수집해 서비스 전반에 반영하고, 최고경영자 주관 전사 회의체를 운영하는 등 고객 가치 혁신 노력이 인정받은 결과라는 게 회사 측 설명이다.
정재헌 SK텔레콤 최고경영자는 “이번 국가고객만족도 1위 기록은 어느 해보다도 소중하고 값진 결과”라며 “결과에 자만하지 않고 고객의 작은 목소리까지 세심하게 경청해 고객이 체감할 수 있는 본질적인 서비스 혁신을 계속해 나가겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사