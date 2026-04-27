갈수록 태산…국힘 대구 중구청장 후보 공천 논란 심화
국민의힘 대구 중구청장 후보 선정 과정이 극심한 혼란 속으로 빠지는 모양새다. 국민의힘 대구시당 공천관리위원회의 오락가락 일처리가 문제를 키웠다는 비판의 목소리가 나온다.
중구청장 공천을 신청한 정장수 예비후보(전 대구시 경제부시장)는 27일 중앙당 공관위에 중구청장 후보가 단수 추천에서 경선으로 뒤집힌 문제와 류규하(현 중구청장) 후보의 공직후보자 자격에 대한 마지막 판단을 요청했다고 밝혔다.
정 예비후보가 경선 불참까지 불사하며 문제를 제기한 이유는 앞서 국민의힘 대구시당 공관위가 정 전 부시장을 중구청장 후보로 단수 추천했다가 하루 만에 류규하 현 중구청장이 제기한 이의신청을 받아들여 두 사람 간 경선으로 결정을 번복했기 때문이다.
정 예비후보는 이날 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열어 경선 불참 이유를 두 가지로 정리했다.
그는 “성추행 의혹 가해자와 경선하는 것은 가해자의 후보 자격을 인정하는 것”이라며 “중구 국회의원이 공심위원으로 참여해 컷오프를 요구하고 단수 추천 결정을 번복하는 등 공정을 찾을 수 없었다”고 밝혔다.
정 예비후보는 또 “중앙당 공관위에 이의신청서를 제출해 단수 추천이 경선으로 뒤집힌 모든 과정과 류규하 후보의 공직 후보자 자격에 대한 마지막 판단을 요청했다”며 “가처분 신청은 하지 않겠지만 진실을 밝히려고 한 사람의 인권과 명예를 지키기 위해 제 이름으로 류규하 후보를 고발할 것”이라고 덧붙였다.
류 구청장은 지난 24일 대구시당 공관위가 자신을 공천에서 배제하자 ‘시·도당 공관위가 단수 후보를 추천하기 위해서는 재적 위원 3분의 2 이상의 의결을 거쳐야 한다’는 당규를 위반했다며 이의를 제기했고 대구시당 공관위는 이를 받아들였다. 류 구청장은 성 비위 의혹에 대해서도 강하게 부인하며 자신의 성 비위 의혹을 보도한 언론사를 상대로 언론중재위원회에 조정 신청서를 제출했다.
류 구청장은 “의혹은 4년 전 사건을 빌미로 상대 후보 측 사무원이 제출한 것으로 고소나 수사조차 이뤄지지 않은 단순 투서”라고 주장했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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