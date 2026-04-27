차지호 “오산 책임 다하겠다”…AI수석 行에 선 그어
차지호 더불어민주당 의원이 청와대 AI미래기획수석 이동설과 관련해 “사실이 아니다”라며 거취 논란을 일축했다.
차 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 “최근 제 거취와 관련해 여러 이야기가 오가고 있다는 소식을 들었다”며 “제가 청와대 AI 수석으로 간다는 이야기는 사실이 아니다”라고 밝혔다. 이어 “확인되지 않은 이야기로 시민들께 혼란을 드리는 일은 없어야 한다”고 덧붙였다.
차 의원은 그간 추진해 온 정책 방향도 재차 강조했다. 그는 “‘AI 기본사회’, 블랙록과의 AI 투자협약, ‘글로벌 AI 허브’ 구상은 모두 하나의 문제의식에서 출발했다”며 “AI가 소수의 이익을 위한 기술에 머물러서는 안 되며 국민의 삶을 지키고 미래 세대의 기회를 넓히는 공공지능이 되어야 한다는 믿음”이라고 설명했다. 이어 “저는 오산 시민들께서 직접 선택해 주신 국회의원이자 더불어민주당 오산지역위원장”이라며 “시민들과 나눈 약속, 오산의 미래를 향한 책임을 결코 가볍게 여기지 않는다”고 했다. 그러면서 “다가오는 지방선거 역시 그 연장선에 있다”며 “민주당 후보들이 경선을 통해 결정되면 오산의 변화와 민주당의 승리를 위해 책임 있게 뛰겠다”고 밝혔다.
차 의원은 “정치는 가능성을 말하는 일이 아니라 책임을 증명하는 일”이라며 “소문은 흔들 수 있어도 책임은 흔들려서는 안 된다”고 강조했다. 이어 “저는 언제나 그랬듯 지금 제게 주어진 일들에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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