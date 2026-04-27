충남도, 청년 실태조사 용역 착수…청년 삶 전반 진단
충남도가 지역 청년들의 삶을 진단한 데이터를 기반으로 청년정책 고도화에 나서기로 했다.
도는 27일 도청 회의실에서 ‘충청남도 청년 종합 실태 조사 및 청년 통계 작성 연구용역’ 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.
이번 용역은 청년들의 고용 불안정과 소득 격차 확대, 삶의 질 저하 등 문제를 종합적으로 분석하고, 실효성 있는 청년정책을 수립하기 위해 올해 말까지 추진할 계획이다.
충남에 거주하거나 생활하는 19∼39세 청년 4000명을 대상으로 설문조사하고, 심층 면접과 간담회 등을 통해 현장의 목소리를 폭넓게 수렴하기로 했다. 이와 함께 청년 인구와 가구 특성을 분석하고, 일자리·주거·교육·복지·문화 등 분야별 실태를 조사할 예정이다.
도는 이를 통해 제3차 충남도 청년정책 기본계획(2027∼2031)을 내놓고, 시군 간 정책 격차 분석과 맞춤형 정책을 제안하는 한편 일자리·주거 등 6개 분야에 대한 청년통계도 작성하기로 했다.
연구용역 결과는 청년정책의 실효성 향상과 데이터 기반 정책 수립 체계를 강화하는 데 활용할 예정이다. 또 중앙정부 공모 사업 대응과 재원 확보, 정책 성과 관리 지표 마련 등에도 이용할 계획이다.
남성연 도 청년정책관은 “성공적인 청년 정책 수립·추진은 청년의 삶을 정확히 진단하는 것에서부터 출발한다”며 “이번 연구용역을 통해 청년들의 여건을 정확히 분석하고, 일상에서 체감할 수 있는 정책을 발굴할 것”이라고 말했다.
도는 앞으로 중간·최종 보고회를 통해 연구용역 결과를 단계적으로 공유하고, 다양한 의견을 반영해 정책 완성도를 높일 방침이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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