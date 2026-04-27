대전시 ‘K-방산 스타트업 육성사업’ 수행기관 선정
대전시가 충청·전라권에 위치한 유망 방산 스타트업 기업 15곳이 방위산업 생태계에 진입할 수 있도록 각종 지원에 나선다.
시는 방위사업청 공모사업인 ‘2026년 K-방산 스타트업 1단계 육성사업’의 전라·충청권 수행기관으로 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.
이번 선정에 따라 시는 대전테크노파크를 중심으로 전북테크노파크와 이노폴리스벤처협회, 대전방산사업협동조합, 한국과학기술원(KAIST) 을지연구소 등과 컨소시엄을 구성하고 내년 12월까지 사업을 추진한다.
이 사업은 방산 경험이 없는 초기 창업기업과 유망 중소기업을 발굴해 과제 기획 및 방산 교육, 선행 연구개발, 멘토링 등을 단계별로 지원하며 방위산업 진입을 촉진하는 사업이다. 민간의 우수 기술을 국방 분야로 확산하고 방산 생태계의 혁신 기반을 강화하는 것이 목표다.
시는 향후 전라·충청권 유망 방산 스타트업 15곳을 발굴·육성하고, 기술개발 아이템 기획부터 시제품 제작·검증까지 전주기 맞춤형 지원을 제공하게 된다.
참여 기업은 1단계 성과 평가를 거쳐 2027년 2단계, 2028년 3단계 사업으로 이어지는 중장기 연구개발(R&D) 지원을 통해 방산 분야 진입과 스케일업 기회를 확보할 수 있다.
시는 대전의 연구개발 기반, 전북의 소재 산업 기반을 연계한 초광역 협력체계를 구축하는 한편 권역별로 역할을 분담해 유망 기업의 발굴부터 성장까지 지원할 계획이다.
또 로봇·드론·소재 등 지역 특화 기술의 방산 전환을 촉진하고, 한화에어로스페이스 ·LIG D&A 등 방산 앵커기업과 스타트업을 매칭하는 등 산업 생태계 확장을 추진한다.
대전테크노파크와 국방기술진흥연구소는 다음 달 초 사업 수행계획 보완 및 협약 체결을 거쳐 기업 지원에 본격 착수할 예정이다.
유세종 대전시 미래전략산업실장은 “대전의 연구개발 역량과 방위산업 기반이 결합해 만든 의미있는 성과”라며 “초광역 협력을 바탕으로 스타트업의 방산 진입부터 성장까지 전주기 지원을 강화해 ‘국방산업거점도시 대전’을 실현하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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