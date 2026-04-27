대전시 ‘K-방산 스타트업 육성사업’ 수행기관 선정

이번 선정에 따라 시는 대전테크노파크를 중심으로 전북테크노파크와 이노폴리스벤처협회, 대전방산사업협동조합, 한국과학기술원(KAIST) 을지연구소 등과 컨소시엄을 구성하고 내년 12월까지 사업을 추진한다.

이 사업은 방산 경험이 없는 초기 창업기업과 유망 중소기업을 발굴해 과제 기획 및 방산 교육, 선행 연구개발, 멘토링 등을 단계별로 지원하며 방위산업 진입을 촉진하는 사업이다. 민간의 우수 기술을 국방 분야로 확산하고 방산 생태계의 혁신 기반을 강화하는 것이 목표다.

시는 대전의 연구개발 기반, 전북의 소재 산업 기반을 연계한 초광역 협력체계를 구축하는 한편 권역별로 역할을 분담해 유망 기업의 발굴부터 성장까지 지원할 계획이다.

또 로봇·드론·소재 등 지역 특화 기술의 방산 전환을 촉진하고,

산업 생태계 확장을 추진한다.