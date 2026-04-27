제주영어교육도시, 5번째 국제학교 공사 시작
‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼’
수학·과학 교육 중심
28일 기공식 개최
제주영어교육도시에서 다섯 번째 국제학교 건립 공사가 본격적으로 시작된다.
제주국제자유도시개발센터는 28일 오후 2시 제주신화월드 랜딩컨벤션센터에서 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(Fulton Science Academy Atherton·FSAA)’ 기공식을 개최한다고 27일 밝혔다.
FSAA는 과학·기술·공학·수학(STEM) 중심의 교육을 특화한 국제학교다. 본교는 미국 조지아주 애틀랜타에 위치한다.
유치원(PK)부터 12학년까지 총 63학급·정원 1354명 규모로 조성되며, 제주영어교육도시 H-13·H-14구역에 들어선다.
미국 교육과정과 AP(Advanced Placement·대학 과목 선이수제) 프로그램을 기반으로 운영되고, 내국인 학생은 우리나라 국어·사회(역사·한국사) 과목을 이수해야 한다.
FSAA는 민간자본 100%로 설립되는 제주영어교육도시 내 최초 국제학교다.
학교 설명회는 오는 7~9월 중 열릴 예정이다. 내년 8월 공식 입학설명회와 입학 테스트를 거쳐 2028년 9월 개교한다.
앞서 제주도교육청 국제학교설립·운영심의위원회는 법인이 제출한 학사운영 계획, 학생 충원 및 교원 모집계획, 재정 운영 계획 등을 검토해 2024년 3월 설립계획을 최종 적합으로 의결했다. 당초 2026년 9월 개교 예정이었으나 두 차례 일정이 지연됐다.
현재 서귀포시 대정읍 제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주, 노스런던컬리지잇스쿨 제주(NLCS Jeju), 브랭섬홀아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA Jeju) 등 4개 국제학교가 운영 중이다.
이들 학교의 총 정원은 5762명이며, 지난해 8월 기준 4144명이 재학 중이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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