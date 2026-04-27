“여행 후 도장 찍고 선물 받아요”…춘천 스탬프 투어 확대
강원도 춘천시가 관광객의 체류와 소비를 늘리고자 스탬프 투어를 확대한다.
시는 오는 5월 4일부터 기존 단일형 스탬프 투어를 포토 스템프 투어, 모바일 스탬프 투어, 로켈 탐방 스탬프 투어 등 3가지 스탬프 투어로 확대 운영한다. 관광객 취향과 여행 방식에 맞춘 선택형 프로그램으로 전환하고 SNS 공유와 경험 중심 소비를 선호하는 MZ세대 관광 트렌드를 겨냥한 것이 특징이다.
포토 스탬프 투어는 관광지 방문 후 사진을 촬영한 뒤 여행자쉼터에서 인화해 스탬프북에 모으는 방법으로 자신만의 여행 기록을 완성하는 콘텐츠다.
투어 대상지는 남이섬, 레고랜드코리아, 삼악산호수케이블카 등 유료 관광지 10곳과 소양아트서클, 국립춘천박물관, 전통시장 등 무료 관광지 17곳이다. 일정 개수 이상의 스탬프를 모아 춘천 여행자쉼터 트레블아일랜드를 방문하면 봄내크루 굿즈 등 기념품을 받을 수 있다.
모바일 스탬프 투어는 GPS 기반 인증 방식을 활용해 별도의 스탬프북 없이 참여할 수 있는 디지털형 콘텐츠다.
김유정문학촌과 실레마을 일원을 중심으로 스토리텔링과 미션형 요소를 결합해 도보 체류형 관광과 지역 콘텐츠 소비를 유도한다. 미션을 수행한 뒤 김유정이야기집을 방문하면 문학촌 굿즈를 선물로 준다.
로컬 체험형은 지역 골목, 시장, 자연 등 춘천의 숨은 명소 19개소를 탐방하는 것이다. 스탬프를 모은 뒤 춘천역 관광안내소를 방문하면 텀블러, 에코백, 닭갈비세트 등 상품을 받을 수 있다.
시는 이번 사업을 통해 SNS 공유와 경험 중심 소비를 선호하는 MZ세대 관광객 유입을 확대하고 관광객 체류시간 증가와 재방문으로 이어질 것으로 기대한다.
시 관계자는 27일 “스탬프 투어를 단순 이벤트에서 벗어나 참여형 관광 콘텐츠로 전환한 것이 핵심”이라며 “앞으로도 젊은 층이 공감할 수 있는 관광 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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