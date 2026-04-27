부정선거 이어 5‧18까지 음모론… 전한길, 시민단체에 피고발
유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 5·18 광주 민주화운동에 북한이 개입했다는 취지의 주장을 폈다가 고발당했다.
시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 전씨를 서울경찰청에 고발했다고 27일 밝혔다.
한국사 강사 출신인 전씨는 지난 22일 자신의 유튜브 채널에서 “제가 지금까지 가르쳐왔던 5·18 민주화운동은 잘못된 것이었다”며 “5·18은 DJ(김대중 전 대통령) 세력, 북한이 주도한 내란”이라고 주장했다.
전씨는 극우 성향 매체 ‘스카이데일리’를 근거로 들었다. 스카이데일리는 비상계엄 이후 ‘중국 간첩 99명 주일미군기지 압송설’ 등을 보도했다. 선거관리위원회는 “명백한 허위 사실”이라며 공무집행방해와 명예훼손, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 이 매체를 경찰에 고발했다.
사세행은 “전씨는 최근 대한민국 사회를 혼란시키는 상습적 허위사실 유포로 구속영장이 청구됐다 기각돼 간신히 풀려났음에도 가짜뉴스에 불과한 ‘5·18 북한 개입설’을 들고나와 허위 선동을 반복했다”고 지적했다.
전씨는 이재명 대통령이 160조원 규모 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다는 주장을 자신의 유튜브로 내보내고, 이준석 개혁신당 대표의 미국 하버드 대 경제학 복수 전공이 거짓이라고 한 등의 혐의로도 수사받고 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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