울산시, 시립아이돌봄 범서센터 개소

범서센터는 단순히 아이를 맡아주는 수준을 넘어, 영아부터 초등학생까지 연령별 발달 단계에 맞춘 ‘4단계 맞춤형 돌봄 공간’을 갖춘 것이 특징이다.

울산시가 24시간 운영되는 공공 돌봄 기반 확충에 나섰다.울산시는 27일 오후 3시 울주군 범서읍에서 ‘울산시립아이돌봄 범서센터’ 개소식을 개최한다고 밝혔다.이번 범서센터 개소로 기존 운영 중인 남구센터와 북구 송정센터에 이어 울주군까지 울산 주요 권역을 잇는 ‘삼각 공공 돌봄 체계’가 구축됐다.먼저 0세 영아반은 정서적 안정이 최우선이다. 돌봄 선생님이 직접 아이를 안고 보듬어주는 세심한 케어가 이루어지며, 유모차와 모빌 등 영아 전용 비품을 세밀하게 갖췄다.움직임이 많아지는 1~2세 돌봄반은 안전을 최우선으로 설계됐다. 아이들이 마음껏 뛰어놀아도 다치지 않도록 안전시설을 보강하고, 창의력을 키워줄 블록 등 맞춤형 장난감을 마련했다.3~5세 유아반은 인지 활동에 집중한다. 다양한 놀이 교구와 도서를 배치해 아이들의 호기심을 자극하며 자연스러운 학습이 이뤄지도록 꾸몄다. 초등학생반은 방과 후 공백을 메울 수 있도록 학습 교재와 함께 두뇌 활동을 돕는 보드게임 등 다양한 즐길 거리를 완비했다.범서센터는 오는 28일부터 6월 1일까지 단계별 시범 운영을 거친 뒤, 6월 2일부터 정식 가동된다. 정상 운영 시에는 0세부터 12세까지 아동을 대상으로 365일 24시간 긴급·틈새 돌봄 서비스를 제공한다.시간당 최대 25명까지 이용할 수 있으며, 보다 많은 시민에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 아동 1인당 하루 최대 4시간, 월 48시간으로 이용 시간이 제한된다.김두겸 울산시장은 “아이 돌봄은 특정 가정의 숙제가 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 공동의 영역”이라며 “울산시민 누구나 필요할 때 가까운 곳에서 안심하고 도움을 받을 수 있도록 촘촘한 돌봄 정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지