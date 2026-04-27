종자 신청량으로 겨울채소 생산량 예측
겨울채소 주산지인 제주에서 종자 신청량으로 활용해 생산량을 예측하는 사업이 추진된다.
제주도 농업기술원은 겨울채소 수급 불안을 완화하고 농가 소득 안정을 도모하기 위해 ‘종자수요 데이터를 활용한 겨울채소 생산예측 조사’를 5월까지 실시한다고 26일 밝혔다.
조사 대상은 월동무·당근·양배추·브로콜리·양파 등 주요 5개 작목이다.
도내 재배농가 약 500호와 종자·유통업체 31곳을 대상으로 설문조사와 현장방문을 병행한다.
농가에는 작목별 재배면적 증감, 파종·정식 시기, 종자 구매 계획, 품종 선택 등 실제 재배 의향을 묻고, 기후변화와 최근 재배 동향이 의사결정에 미치는 영향을 함께 조사한다.
종자·유통업체에는 2026년산 종자 사전 신청량과 확보 물량, 최근 5년간 유통량을 조사한다. 종자 신청량은 실제 재배면적을 가늠할 수 있는 핵심 선행지표로, 생산 예측의 신뢰도를 높이는 데 중요한 자료가 된다.
조사 결과는 6월 중 정책 부서와 농산물수급관리센터 등에 공유되며, 품목연합회를 통해 농업인들에게도 전달돼 실제 품목·품종 결정에 반영될 전망이다. 도 농업기술원은 9~10월 중 실제 종자 유통량을 추가 조사해 예측 정확도를 높일 계획이다.
이번 조사는 농산물 수급조절 방식을 사후 대응에서 사전 예측 중심으로 전환하려는 시도로 의미가 크다.
제주도는 2020년부터 드론을 활용해 재배 현황을 파악해왔지만, 이는 파종 후 싹이 자란 이후에야 확인할 수 있어 당해 수급 현황에 즉각적인 영향을 주기 어려운 구조였다.
김태우 제주도 농업기술원 농업디지털센터장은 “농업도 이제는 데이터에 기반한 의사결정이 중요해지고 있다”며 “생산량을 미리 파악해 출하 시기를 조정하면 과잉 생산이나 공급 부족으로 인한 가격 변동성을 줄여 농가와 소비자 모두에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.
한편 제주에서 겨울채소 파종은 7월 말부터 시작된다. 통계청에 따르면 지난해 제주 겨울채소 재배면적은 전국 대비 겨울무 99%, 당근 52.6%, 양배추 31.1%를 차지했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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