충북 유학생 1만4000명 돌파…청주대 4107명 최다
5월 스리랑카 유학생박람회
가디언 등 안착 지원도 강화
충북도가 ‘K-유학생’ 1만4000명 시대를 열었다.
도는 4월 기준 도내에 거주하는 외국인 유학생이 1만4303명으로 전년 대비 3766명이 증가했다고 27일 밝혔다.
2024년 5484명이던 외국인 유학생이 지난해 1만537명으로 92.1% 증가하며 전국 1위 증가율을 기록했다. 전국 평균 증가율 21.3%의 4배가 넘는 성과다.
대학별로는 청주대가 4107명으로 가장 많고 충북대 1791명, 서원대 1259명, 충북보건과학대학 1162명, 충청대 736명, 제천 대원대 1164명, 음성 극동대 915명 등이다.
베트남 국적의 유학생이 30.7%, 중국 22.4%%, 우즈베키스탄 20.2%, 몽골 9%, 네팔 8.1%로 집계됐다.
도는 5월 스리랑카에서 유학박람회를 개최하는 등 K-유학생 2만명 유치에 나선다는 전략이다.
유학생 지역 안착에도 공을 들인다. ‘일-학습 병행’ 시스템을 확대해 도시근로자 사업 대상을 외국인 유학생까지 넓히고 충북만의 유학생 후견인 제도 K-가디언도 확대하기로 했다.
K-가디언즈는 지난해 충북도가 처음 도입된 가디언(멘토)·멘티 기반 유학생 지원 사업이다. 올해는 가디언 30명과 멘티 80여명이 다양한 문화 체험과 네트워킹, 생활 밀착형 지원을 통해 유학생이 충북에서 학업과 생활을 안정적으로 이어가며 지역사회와 자연스럽게 연결될 수 있도록 돕는다.
K-유학생은 경제적으로 여유롭지 않은 유학생들이 학업과 근로를 병행할 수 있도록 일자리와 교육기회를 동시에 제공한다. 올해부터는 도내 인구감소지역 소재 기업이 도내 대학을 졸업한 외국인 유학생을 채용하고 6개월 이상 고용을 유지하면 1인당 최대 300만원의 장려금을 지원한다.
도 관계자는 “올해 K-유학생 2만명 목표를 체계적인 지원과 홍보 전략을 마련하고 있다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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