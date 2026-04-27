포항시, 연어 스마트양식 클러스터 조성 속도…노르웨이 기업과 협력
경북 포항시가 노르웨이 글로벌 연어 기업과 손잡고 스마트양식 클러스터 조성에 속도를 내고 있다.
포항시는 27일 시청 중회의실에서 세계 3위 연어 생산기업인 노르웨이 리로이 씨푸드 그룹과 미래아쿠아팜 관계자들이 참석한 가운데 ‘포항 연어 스마트양식 클러스터 사업’ 협력을 위한 실무 간담회를 열고 사업 현장을 점검했다고 밝혔다.
이번 간담회는 한국 시장 내 연어 육상양식 사업의 가능성을 검토하고, 포항 스마트양식 클러스터와의 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
회의에는 김정표 포항시 해양수산국장과 최창안 주한노르웨이대사관 수석 상무관, 리로이 그룹의 페테르 쇠를리(Petter Sørli) 한국 TF 단장, 뵈른 호브루드(Bjørn Hovrud) 기술이사, 정민구 한국지사장, 조수형 미래아쿠아팜 대표 등 10여명이 참석했다.
리로이 씨푸드 그룹은 전 세계 6000여명의 임직원을 둔 노르웨이 최대 수산물 수출 기업이다. 2024년 기준 약 3조9000억원의 매출과 4000억원 이상의 영업이익을 기록했으며 주요 소비시장 내 현지 생산 거점 구축을 검토 중이다.
이날 참석자들은 포항 스마트양식 클러스터 조성 현황과 리로이·미래아쿠아팜의 사업 계획을 공유하고, 국내 연어 육상양식의 가능성과 협력 방향을 논의했다. 이어 남구 장기면 일대 클러스터 조성 현장을 방문해 시설 구성과 확장 계획 등을 살폈다.
시는 이번 협의를 계기로 글로벌 기업과의 협력 기반을 강화하고, 스마트양식 산업을 미래 성장동력으로 육성한다는 방침이다.
리로이 씨푸드 그룹 관계자는 “포항을 향후 연어 생산의 현지화를 위한 적지로 검토하고 있으며, 앞으로도 지속적인 협력을 이어갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
김정표 포항시 해양수산국장은 “포항 연어 스마트양식 클러스터는 글로벌 수산기업이 함께 참여하는 대규모 상업형 양식 거점으로 성장할 잠재력이 크다”며 “세계적인 연어 기업의 지속적인 관심과 협력이 이어질 수 있도록 행정적 지원과 인프라 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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