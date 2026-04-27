오중기 “경북 인구 250만 붕괴…30년 독점 권력의 정책 실패”
국회 소통관에서 기자회견 열고 ‘경북 대전환 10대 광역공약’ 발표
오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보는 27일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 ‘경북 대전환 10대 광역공약’을 발표했다.
오 후보는 “경북 인구 250만 선이 붕괴한 것은 30년 일당 독점 권력이 초래한 명백한 정책 실패”라며 “이재명 정부의 실용주의 국정철학을 바탕으로 경북의 판을 완전히 뒤집겠다”고 말했다.
그러면서 제1공약으로 ‘대구·경북 행정통합 500만 메가시티 완성’을 내놨다.
특별법과 조례를 제정해 2028년 ‘대구경북특별시’를 설치하는 것을 목표로 통합을 추진하고 김부겸 대구시장 후보와 원팀이 돼 연간 최대 5조원, 2년간 총 10조원 규모의 파격적인 정부 재정 지원을 확보하겠다는 구상을 제시했다.
또 신재생 에너지와 원전 수익을 주민들에게 에너지 연금으로 돌려주겠다고 약속했다.
의료 공백 해소를 위해서는 경북 북부권 국립 의과대학 설립과 상급종합병원 유치를 추진하고 2030년 3월 첫 신입생 입학을 목표로 중앙정부와 즉각적인 협의에 착수하겠다고 강조했다.
대구·경북 신공항의 신속한 준공과 항공 물류 산업단지 조성, 영일만항의 북극항로 국제 물류 거점 및 청정에너지 복합기지 육성, 구미·포항 제조 인공지능(AI) 벨트 조성, 안동·포항 바이오 첨단 특화단지 조기 조성 및 글로벌 기업 유치도 공약했다.
이와 함께 중부권 동서 횡단철도, 전주∼영덕 철도, 오송∼안동 고속철도 등 사통팔달 교통망 구축과 김천혁신도시 및 도청 신도시의 ‘제2의 세종특별시’ 도약, 2차 공공기관 및 국책 연구기관의 전략적 배치 등 균형발전 계획을 설명했다.
오 후보는 위기에 처한 철강산업을 되살리기 위해 에너지 다소비 협력업체 전기요금 즉각 지원, 긴급 운영자금 및 세제 지원 강화, 수소 환원 제철 등 저탄소 공정 전환을 위한 설비 투자 지원 등 패키지 대책을 추진하겠다고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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