경주시, 상수도 원인자부담금 조정…사용량 형평성 강화
경북 경주시가 상수도 원인자부담금 체계를 손질해 수돗물 사용량에 따른 부담 형평성을 강화한다.
경주시는 상수도 원인자부담금 부과 단가를 재산정해 오는 7월부터 시행한다고 27일 밝혔다. 상수도 원인자부담금은 개발이나 건축 등으로 수돗물 수요가 증가하면 상수도 시설 확충 비용을 원인자에게 부과하는 제도다.
이번 조정은 올해 1월 제정된 기후에너지환경부 가이드라인과 4월 개정된 관련 조례를 반영했다. 수돗물 사용량을 기준으로 단가를 차등화해 다량 수요 시설의 부담을 높이고, 주거시설 등 일반 가정의 부담은 낮추는 데 초점을 맞췄다.
대규모 개발사업 단위사업비는 ㎥당 116만2000원에서 134만8000원으로 16.0% 인상된다. 대규모 외 개발사업도 60만4000원에서 84만7000원으로 40.2% 오른다.
시설별로는 숙박시설(40.3%), 교육연구시설(40.0%), 의료시설(39.7%), 판매시설(40.5%), 근린생활시설 등 기타시설(41.1%)의 부담금이 일제히 인상된다.
반면 400세대 아파트 등 주거시설은 세대당 부담금이 46만4300원에서 37만7600원으로 약 18.6% 인하된다. 단독주택 등에 적용되는 구경별 원인자부담금도 15~50㎜(20㎜ 제외) 계량기 기준 21만5600원~497만4800원에서 19만9000원~465만원으로 4.3~7.7% 낮아진다.
공장·창고·축사는 기존 부과 방식을 유지하되, 수돗물 사용량이 적어 15㎜ 계량기를 사용하는 경우 구경별 부담금을 적용해 부담을 완화한다. 자세한 사항은 경주시 홈페이지 또는 맑은물사업본부 상수도과로 문의하면 된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “수돗물 사용량에 따른 형평성을 높이고 안정적인 상수도 공급 기반을 마련하기 위한 조치”라고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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