‘헝가리의 트럼프’ 측근들, 미국행·MAGA 취업 추진

대규모 자산 해외로 이전 중… 가디언 보도

빅토르 오르반 헝가리 총리가 총선 기간인 지난 12일(현지시간) 부다페스트의 발나 센터에서 지지자들에게 인사를 하고 있는 모흡. AFP연합뉴스

새 정부가 자산 동결·압류·국유화를 시도할 가능성에 대비해

자산을 보호하려 한다고 보도했다. 다른 매체도 지난 3월 주요 인사들이 자산을 두바이로 이전 중이라고 보도했다.