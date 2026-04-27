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정이한 부산시장 후보, ‘음료 투척’ 테러에 병원 이송…개혁신당 “엄정 책임”

입력:2026-04-27 11:33
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27일 음료수 투척을 피하려다 넘어진 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 병원으로 옮겨져 검사를 받고 있다. 개혁신당 제공


정이한 개혁신당 부산시장 후보가 27일 거리 유세 도중 달리는 차량에서 던진 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원에 이송됐다. 정 후보는 회복 중인 것으로 파악됐다. 개혁신당은 이를 ‘정치 테러’로 규정하고 엄정 대응하겠다는 방침이다.

개혁신당에 따르면 정 후보는 부산 금정구에서 유세를 하던 도중 인근의 한 차량 운전자가 “어린놈의 X끼가 무슨 시장 출마냐”며 던진 음료수를 피하려다 넘어졌다. 화단에 머리를 부딪힌 정 후보는 의식을 잃었고, 사건 직후 응급실로 이송돼 MRI 검사를 받았다. 정 후보는 현재 의식을 회복한 상태로 알려졌다.

개혁신당은 언론 공지를 통해 “공개된 선거 유세 현장에서, 그것도 다수 시민이 함께하는 자리에서 후보자를 직접 겨냥한 물리적 공격이 벌어졌다는 사실은 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안”이라며 “단순한 사고가 아니라, 민주주의의 기본 질서를 위협하는 명백한 폭력 행위이자 사실상의 테러”라고 밝혔다.

이어 “선거는 생각과 정책으로 경쟁하는 과정이다. 폭력은 그 어떤 이유로도 있어서는 안 되며, 정치적 의견 차이를 물리력으로 해결하려는 시도는 우리 사회가 결코 용납해서는 안 될 선을 넘은 행위”라고 강조했다.

개혁신당은 “이번 사건을 강력히 규탄한다”며 “경찰은 사건의 경위를 한 점 의혹 없이 신속하고 철저하게 수사하여 가해자를 반드시 밝혀내고, 엄정한 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.

국무총리비서실 사무관을 거쳐 개혁신당 대변인으로 활동했던 정 후보는 1988년생으로 ‘세대교체’를 전면에 내세우며 부산시장 선거에 출마했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

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