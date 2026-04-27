정이한 부산시장 후보, ‘음료 투척’ 테러에 병원 이송…개혁신당 “엄정 책임”
정이한 개혁신당 부산시장 후보가 27일 거리 유세 도중 달리는 차량에서 던진 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원에 이송됐다. 정 후보는 회복 중인 것으로 파악됐다. 개혁신당은 이를 ‘정치 테러’로 규정하고 엄정 대응하겠다는 방침이다.
개혁신당에 따르면 정 후보는 부산 금정구에서 유세를 하던 도중 인근의 한 차량 운전자가 “어린놈의 X끼가 무슨 시장 출마냐”며 던진 음료수를 피하려다 넘어졌다. 화단에 머리를 부딪힌 정 후보는 의식을 잃었고, 사건 직후 응급실로 이송돼 MRI 검사를 받았다. 정 후보는 현재 의식을 회복한 상태로 알려졌다.
개혁신당은 언론 공지를 통해 “공개된 선거 유세 현장에서, 그것도 다수 시민이 함께하는 자리에서 후보자를 직접 겨냥한 물리적 공격이 벌어졌다는 사실은 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안”이라며 “단순한 사고가 아니라, 민주주의의 기본 질서를 위협하는 명백한 폭력 행위이자 사실상의 테러”라고 밝혔다.
이어 “선거는 생각과 정책으로 경쟁하는 과정이다. 폭력은 그 어떤 이유로도 있어서는 안 되며, 정치적 의견 차이를 물리력으로 해결하려는 시도는 우리 사회가 결코 용납해서는 안 될 선을 넘은 행위”라고 강조했다.
개혁신당은 “이번 사건을 강력히 규탄한다”며 “경찰은 사건의 경위를 한 점 의혹 없이 신속하고 철저하게 수사하여 가해자를 반드시 밝혀내고, 엄정한 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.
국무총리비서실 사무관을 거쳐 개혁신당 대변인으로 활동했던 정 후보는 1988년생으로 ‘세대교체’를 전면에 내세우며 부산시장 선거에 출마했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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