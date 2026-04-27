산림청 ‘목재펠릿 보일러·난로 보급사업’ 신청 접수

이 사업은 겨울철인 1~2월에 맞춰 목재펠릿 보일러·난로를 설치할 수 있도록 전년에 미리 신청을 받는다. 이달 1차 신청에 이어 하반기 중 2차 신청을 받는다.

목재펠릿 연소기를 자부담으로 설치한 뒤 5년간 의무적으로 사용할 수 있거나, 국고 보조를 받아 목재펠릿 보일러·난로를 설치한 지 5년이 경과했을 경우 신청할 수 있다.

지원 범위는 용도에 따라 주택용과 사회복지시설용으로 구분된다. 주택용 보일러는 제품 가격의 70%, 사회복지용 보일러는 100%의 보조금을 지원한다.

이상익 산림청 산림산업정책국장은 “펠릿 연료를 사용하는 것은 난방비 절감을 넘어 탄소중립 실현에 동참하는 일”이라며 “내년 초 겨울부터 즉시 혜택을 받을 수 있도록 많은 관심과 신청을 부탁드린다”고 말했다.