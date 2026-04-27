산림청 ‘목재펠릿 보일러·난로 보급사업’ 신청 접수
산림청이 다음 달 11일까지 ‘2027년도 목재펠릿 보일러·난로 보급 지원사업’의 1차 신청 접수를 진행한다고 27일 밝혔다.
이 사업은 겨울철인 1~2월에 맞춰 목재펠릿 보일러·난로를 설치할 수 있도록 전년에 미리 신청을 받는다. 이달 1차 신청에 이어 하반기 중 2차 신청을 받는다.
목재펠릿 연소기를 자부담으로 설치한 뒤 5년간 의무적으로 사용할 수 있거나, 국고 보조를 받아 목재펠릿 보일러·난로를 설치한 지 5년이 경과했을 경우 신청할 수 있다.
지원 범위는 용도에 따라 주택용과 사회복지시설용으로 구분된다. 주택용 보일러는 제품 가격의 70%, 사회복지용 보일러는 100%의 보조금을 지원한다.
접수는 다음 달 11일까지 관할 시·군·구 및 읍·면·동 행정복지센터에서 할 수 있다.
목재펠릿은 대표적인 탄소중립 신재생에너지원으로 화석연료를 대체할 수 있는 친환경 연료로 주목받고 있다. 목재펠릿 1㎏ 사용 시 등유 0.4ℓ를 대체 가능하고 1.14㎏의 이산화탄소를 감축할 수 있다.
이상익 산림청 산림산업정책국장은 “펠릿 연료를 사용하는 것은 난방비 절감을 넘어 탄소중립 실현에 동참하는 일”이라며 “내년 초 겨울부터 즉시 혜택을 받을 수 있도록 많은 관심과 신청을 부탁드린다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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