‘박제방’ 이어 ‘성착취물’까지 유포한 겁없는 10대들
특정인의 신상정보와 허위 사실을 공개적으로 유포해 망신을 주는 이른바 텔레그램 ‘박제방’을 운영하며, 의뢰자들이 건넨 아동·청소년 성 착취물까지 여과 없이 유포한 10대 일당이 경찰에 무더기로 적발됐다.
경기남부경찰청 사이버수사과는 청소년성보호법, 정보통신망법상(명예훼손), 개인정보보호법 위반 등 혐의로 10대 남성 A군 등 3명을 붙잡아 이 중 2명을 구속했다고 27일 밝혔다. 법원은 나머지 1명에 대해서는 구속영장을 기각했다.
동네 친구 사이로 알려진 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 4월까지 약 7개월 동안 텔레그램에 비공개 채널 4개를 만들어 이른바 ‘박제방’을 운영해 온 혐의를 받는다.
조사 결과 이들은 채널 참여자들로부터 타인을 괴롭혀 달라는 의뢰를 받고 피해자의 사진, 이름, 거주지 등 민감한 신상정보에 허위 사실을 더해 명예훼손성 게시글을 퍼뜨린 것으로 파악됐다.
특히 A군 등 일당은 의뢰인들이 타격을 가할 목적으로 만든 딥페이크(불법 합성물) 영상이나 실제 아동·청소년 성 착취물 등 범죄 영상물까지 아무런 제재 없이 채널에 그대로 게재했다. 이에 경찰은 이들에게 아동청소년보호법 위반 혐의도 추가로 적용했다.
이들은 박제 의뢰 자체에는 별도의 금전적 대가를 요구하지 않았으나, 1만여명의 참여자가 모인 대규모 채널의 파급력을 악용해 불법 온라인 도박 사이트나 대포 유심 판매업자 등으로부터 채널 상단 배너 광고 등을 수주하는 방식으로 홍보비를 챙긴 것으로 확인됐다.
범행은 주범인 A군이 먼저 2개의 채널을 개설해 수익을 내기 시작하자, 이를 본 나머지 2명도 차례로 범행에 가담해 각각 1개씩 추가 채널을 만들어 운영한 것으로 조사됐다.
경찰은 검거 과정에서 이들이 숨겨둔 현금 780만원과 1100만원 상당의 골드바 등을 압수하고, 범죄 수익 환수를 위해 기소 전 몰수보전을 신청했다. 또 방송통신심의위원회와의 공조로 이들이 운영하던 4개 불법 채널을 모두 강제 폐쇄 조치했다.
경찰 측은 향후 채널 운영진뿐만 아니라 불법 촬영물 등을 제공하며 박제를 직접 의뢰한 제보자들에 대해서도 전방위적으로 수사를 확대할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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