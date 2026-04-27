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‘취직은 어디로?’ KB 굿잡 취업박람회

입력:2026-04-27 11:16
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'2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회'가 열린 27일 서울 삼성동 코엑스에서 구직자들이 전시부스를 둘러보고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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