시사 전체기사 ‘취직은 어디로?’ KB 굿잡 취업박람회 입력:2026-04-27 11:16 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 '2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회'가 열린 27일 서울 삼성동 코엑스에서 구직자들이 전시부스를 둘러보고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 2 [단독] 李대통령, 오늘 하정우 사퇴 재가 예정 3 “서울 지켜야 李도 두려움 갖는다… 무능했다면 네 번 뽑혔겠냐” 4 민주, 조국 출마 평택을 고심… 끝장승부냐 단일화냐 5 오세훈, 與 향해 “한 게 없다고? 그것이야말로 시정 관심 없었다는 자인” [인터뷰] 해당분야별 기사 더보기 1 “노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴” 2 “삼성 파업, 30조 손실보다 신뢰·공급망 붕괴가 더 치명적” 3 “엄빠 찬스에 코인까지”…서울 집산 30대 ‘영끌’ 뚜렷 4 [속보] 코스피, 장중 최고치 또 경신…6557.78 5 서울 집 산 30대, ‘부모 찬스’ 쓰고 코인·주식 처분 ‘영끌’ 해당분야별 기사 더보기 1 중앙선 넘은 로체와 충돌… 모닝 70~80대 노부부 참변 2 대장동 수사 지휘 송경호 “항소 포기, 국조·특검해야” 3 ‘최대 60만원’ 고유가 지원금, 27일부터 취약계층 1차 지급 4 “언제 때렸나” “왜 나쁜가요”… 발달장애 고려없는 색동원 수사 5 티켓은 3장뿐… 좁아진 ‘서울대 문’, 교수 철밥통 깰까 해당분야별 기사 더보기 1 “트럼프 총격 용의자, 명문대 공학도 출신 엘리트 강사” 2 전쟁으로 무너진 테헤란의 일상… 빵값 3배에 식용유 ‘보따리상’도 3 백악관 행사장서 탕!… 세 번째 암살 피해간 트럼프 4 백악관 만찬 총격범 “고위직부터 표적” “비밀경호국은 도대체 뭐하나” 5 백악관 기자단 만찬에서 총격…트럼프 “영부인과 내각 모두 무사” 해당분야별 기사 더보기 1 마라톤 ‘2시간 벽’ 인류 최초로 깼다 2 마이클 잭슨·비발디·피카소… 예술가 영화 봇물 3 마이클 잭슨·피카소·비발디…스크린 위로 환생한 ‘예술가 열전’ 4 21점제 아듀… 내년부터 배드민턴 15점제 도입 확정 5 윤이나로 돌아온 윤이나, 메이저대회 셰브론 챔피언십 공동 4위…“내 자신이 자랑스럽다” 해당분야별 기사 더보기 1 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 2 기아, K8 연식변경 모델 출시 3 첫 ‘노동절’ 공휴일 앞두고 ‘반값 휴가’ 지원 확대 4 도박 중독자, 관리 대상 아닌 관계 대상…교회의 접근법은 달랐다 5 대한민국발레축제, K-발레의 현재를 보다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘세계 최고’ 해상교량 전망대 ‘더 스카이184’ 5월 개방 트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치” “노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴” 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 고물가에, 외식비 고공행진에… ‘가성비 뷔페’ 뜬다 대장동 수사 지휘 송경호 “항소 포기, 국조·특검해야” 백악관 행사장서 탕!… 세 번째 암살 피해간 트럼프 민주, 조국 출마 평택을 고심… 끝장승부냐 단일화냐 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요