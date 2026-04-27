충남도, 베이밸리 투어패스 출시…충남·경기 관광지 이용
충남도는 베이밸리투어패스 ‘내맘대로 랜드마크 패키지’를 판매한다고 27일 밝혔다.
배이밸리투어패스는 천안, 아산 등 충남 북부권과 평택, 안성 등 경기 남부권을 하나의 관광 권역으로 묶은 초광역 관광 상품이다.
도는 28일부터 충남과 경기 관광지 1곳씩 1만5900원으로 이용할 수 있는 ‘내맘대로 랜드마크 패키지 빅2’ 상품을 판매한다. 출시 기념 이벤트로 1000매를 1만3900원에 한정 판매할 예정이다.
네이버 스마트스토어에서 비용을 지불한 뒤 카카오톡이나 문자 메시지를 통해 모바일 티켓을 발급받고, 이를 가맹점 입구나 카운터에서 제시하고 이용하면 된다.
현재 이용 가능한 시설은 천안 상록랜드, 아산 레일바이크, 당진 삽교호해양테마체험관, 서산 버드랜드, 예산 내포보부상촌, 안성 남사당공연장, 화성 서해랑케이블카, 안산 선감체험마을, 시흥 해피헬스데이웰니스캠퍼스 등 20곳이다.
도 관계자는 “다음 달에 내맘대로 랜드마크 패키지 빅4권, 빅6권을 차례로 출시할 예정”이라며 “6월에는 통합권도 출시할 계획”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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