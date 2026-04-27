美 명문의대 출신인 척 ‘공구’ 사기 혐의… 30대 기소
미국 명문대 의대 출신을 가장해 화장품 공동구매를 유도, 수백명의 피해자로부터 1억원 가까운 돈을 뜯어낸 혐의를 받는 30대 여성이 구속된 채 재판에 넘겨졌다.
대구지검 김천지청 형사1부(부장검사 임지수)는 SNS에서 공동구매 명목으로 피해자들로부터 9600만원을 가로챈 혐의(사기)로 인플루언서 A씨를 구속기소했다고 27일 밝혔다.
A씨는 실체가 없는 명품 화장품 브랜드를 홍보하며 공동구매를 유도해 250명가량의 피해자를 속여넘긴 혐의를 받는다. 그는 범행을 위해 SNS상에서 미국 명문대 의대 출신 행세를 하며 재력을 과시, 피해자들을 속인 것으로 조사됐다.
당초 A씨 사건은 검찰에 송치조차 되지 않을 뻔했다. 경찰은 A씨가 낸 피해자 대상 공탁 신청서 등을 토대로 불송치 결정을 내렸다.
그러나 이후 피해자들의 이의신청에 따라 사건을 넘겨받은 검찰은 A씨를 체포해 구속기소했다. 해당 공탁신청서가 실효됐으며 명품 화장품의 실체가 없고, A씨가 변제능력을 입증하겠다며 제출한 1억5000만원 규모의 세금계산서마저 실제보다 1억원 이상 부풀려졌다는 점 등을 종합한 것이다.
검찰은 A씨와 관련된 추가 사기 사건이 있는지 전수조사 후 병합 기소한다는 방침이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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