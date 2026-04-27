2·28민주운동도 기억해야…대구서 헌법 전문 수록 목소리

연세대 박물관에서 발견된 2·28민주운동 현장 사진. 2·28민주운동기념사업회 제공

활발하게 활동 중이다. 동성로

인근에 2·28중앙기념공원을 만들고

기념관을 짓기도 했다. 지난해에는 두류공원에 2·28자유광장 표지물도 세웠다.

밝혔다.