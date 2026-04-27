2·28민주운동도 기억해야…대구서 헌법 전문 수록 목소리
대구의 정신 중 하나로 꼽히는 ‘2·28민주운동’을 헌법 전문에 수록해야 한다는 목소리가 지역에서 높아지고 있다.
2·28민주운동기념사업회(이하 기념사업회)는 최근 성명을 통해 개헌 논의 과정에서 2·28민주운동의 헌법 전문 수록 논의가 빠져 유감이라는 입장을 밝혔다.
기념사업회는 “민주주의의 시작이었던 2·28의 외침을 온전히 담아낼 때 비로소 대한민국 헌법은 진정한 국민 통합의 상징이 될 것”이라며 “뿌리 없는 나무가 없듯이 2·28 없는 민주운동의 역사란 있을 수 없다”고 목소리를 높였다.
이어 “2·28 정신은 대구만의 자부심이 아닌 대한민국 전체의 소중한 자산으로 2·28민주운동을 헌법 전문에 명시하는데 초당적으로 협력할 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.
2·28민주운동은 이승만 자유당 정권의 독재에 맞서 대구지역 고등학생들이 주도해 일어난 우리나라 최초 민주화운동으로 마산 3·15의거와 4·19혁명의 도화선이 된 것으로 평가받고 있다. 이에 역사적 가치를 인정받아 지난 2018년 국가기념일로 지정됐다. 2023년 5월에는 4·19혁명 기록물과 함께 2·28 당시 시위 모습이 담긴 기록물이 유네스코 세계기록유산에 등재됐다.
대구시는 2·28민주운동을 국채보상운동과 함께 대구의 대표 정신으로 정해 기념하고 있다. 사료 발굴·보전 등 기념사업 추진을 목적으로 2000년 전후 2·28민주운동기념사업회가 구성돼 활발하게 활동 중이다. 동성로 인근에 2·28중앙기념공원을 만들고 기념관을 짓기도 했다. 지난해에는 두류공원에 2·28자유광장 표지물도 세웠다.
국회가 39년 만에 개헌을 추진하는 가운데 5·18민주화운동과 부마항쟁은 헌법 전문 수록을 반영한 개헌안이 추진되는 등 논의가 활발하게 이뤄지는 분위기다. 반면 2·28민주운동은 논의에서 소외돼 지역에서 아쉬움을 토로했다. 이에 기념사업회가 지역 분위기 등을 담아 입장을 밝힌 것이다.
기념사업회 관계자는 27일 “2·28민주운동의 역사적 위상 정립과 헌법 반영을 위해 계속 활동을 이어갈 방침이다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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