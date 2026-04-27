김포시, 우체국과 손잡고 고립 위험 가구 발굴·대응
‘안부살핌 우편서비스’ 시행…위기가구 보호 강화
경기 김포시와 김포우체국이 협력해 고립 위험 가구를 위한 안부살핌 서비스를 시행한다.
김포시는 김포우체국과 지역 내 위기가구 보호를 위한 ‘안부살핌 우편서비스’를 공동으로 추진하고 있다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 행정안전부 공모사업에 선정된 것으로, 양 기관이 협력해 현장 중심의 복지 안전망을 구축하는 데 목적이 있다.
서비스는 김포시가 선정한 93가구를 대상으로 김포우체국 집배원이 매월 1회 직접 방문해 생필품을 전달하고 생활 여건을 살피는 방식으로 진행된다.
방문 과정에서 이상 징후가 발견될 경우 김포시가 상담과 맞춤형 복지서비스를 연계해 신속히 대응할 계획이다.
이번 사업은 기존 비대면 중심 복지서비스의 한계를 보완하고, 대면 접촉을 통해 정서적 지지와 관계 형성을 강화하는 데 의미가 있다.
이를 통해 고독사와 사회적 고립을 사전에 예방하고 위기가구를 조기에 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.
김포시는 앞서 2023년부터 김포우체국과 협력해 ‘복지등기 서비스’를 운영하며 위기가구 발굴 기반을 구축해 왔다.
이번 안부살핌 우편서비스 도입으로 위기가구 발굴과 사후 관리까지 아우르는 복지 대응체계를 한층 강화하게 됐다.
김포시 관계자는 “우체국과의 협력은 지역사회 안전망 구축의 중요한 기반”이라며 “앞으로도 현장 중심 복지서비스를 확대해 사각지대 없는 돌봄 체계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
권오상 김포우체국장은 “우체국은 지역 주민과 가장 가까운 곳에서 어려움을 살피는 역할을 해왔다”며 “김포시와 협력해 위기가구 발굴과 지원에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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