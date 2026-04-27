‘세계 최고’ 해상교량 전망대 ‘더 스카이184’ 5월 개방
인천경제자유구역청은 다음 달 세계 최고 높이(184ｍ) 해상교량 전망대로 기네스북에 오른 청라하늘대교 관광시설 ‘더 스카이184’를 개방한다고 27일 밝혔다.
더 스카이184는 하늘전망대를 중심으로 바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설이다. 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 청라하늘대교에 조성됐다.
하늘·바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등 주요 시설은 다음 달 7일부터, 하늘 위를 걷는 체험형 관광시설 엣지워크는 안전점검과 시험운영을 거쳐 다음 달 15일부터 운영될 예정이다. 엣지워크에서는 높이 184m의 전망대 외곽을 안전장비를 착용한 상태로 걸으며 바다와 도시 전경을 내려다볼 수 있다.
하늘전망대와 엣지워크 이용은 유료다. 요금은 각각 1만5000원과 6만원이다. 인천시민에게는 50% 할인 혜택이 제공된다. 바다전망대 등 나머지 시설은 누구나 무료로 이용할 수 있다.
시설 운영시간은 오전 10시부터 오후 8시까지다. 엣지워크는 1일 4회, 하늘전망대는 1일 10회 운영된다. 상시 개방인 친수공간을 제외한 시설은 매주 월요일, 1월 1일, 설날·추석 당일에 운영하지 않는다.
시설 이용을 위한 사전 예약은 다음 달 4일 오후 2시부터 청라하늘대교 홈페이지에서 가능하다.
인천경제청은 앞으로 청라하늘대교 관광시설 활성화를 위해 친수공간을 활용한 음악 공연과 문화 프로그램 등을 운영할 계획이다. 다음 달부터 ‘요기조기 음악회’가 총 4회 열리며 이후 요가와 러닝 등 아웃도어 프로그램, 바다영화관, 야간 미디어 콘텐츠 등도 진행된다.
유정복 인천시장은 “전망과 체험, 문화 콘텐츠가 어우러진 청라하늘대교 관광시설을 인천 대표 관광 명소로 만들어 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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