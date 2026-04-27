HJ중공업, 3572억원 컨선 2척 추가 수주… 1만TEU급 4척 확보
1만100TEU급 2척 추가 확보
영도조선소 최대급 선형 구축
반복건조 기반 수익성 강화
HJ중공업이 대형 컨테이너선 추가 수주에 성공했다.
HJ중공업은 유럽 지역 선주사로부터 3572억원 규모의 1만100TEU급 컨테이너선 2척을 추가 수주했다고 27일 밝혔다. 앞서 지난 2월 같은 급 선박 2척을 수주한 데 이어 이번 계약까지 더해 총 4척의 건조 물량을 확보하게 됐다.
1만TEU급 컨테이너선은 영도조선소 독에서 건조할 수 있는 최대급 선형으로, 기존 7700~9000TEU급 친환경 컨테이너선을 기반으로 자체 개발한 모델이다. 적재 공간을 확대한 고효율 설계와 공정 최적화를 반영해 생산성과 안전성을 동시에 확보한 것이 특징이다.
이번에 수주한 선박은 국제해사기구(IMO) 환경 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버와 육상전원공급장치(AMP)를 탑재한 친환경 컨테이너선이다. 항만 정박 시 선박 엔진을 끄고 육상 전력을 사용할 수 있어 대기오염 감소 효과가 기대된다.
동일 선형을 연속 건조하는 ‘반복건조’ 체계에 진입하면서 설계·구매·생산 전반의 효율성을 높일 수 있는 기반도 마련됐다. 반복건조는 공정 표준화와 원가 절감을 통해 수익성을 끌어올리는 핵심 전략으로, 선주 역시 운영 효율성이 높아 선호도가 크다.
아울러 친환경 수요 확대에 대응하기 위해 LNG 이중연료(LNG DF) 추진 모델 개발도 완료했다. 동일 선형 기반으로 다양한 추진 옵션을 확보해 선주 선택 폭을 넓히고 시장 대응력을 강화한다는 전략이다.
유상철 HJ중공업 대표는 “영도조선소에서 1만TEU급 이상의 대형 컨테이너선을 연속 건조할 수 있는 기반을 마련했다”며 “수익성 중심의 선별 수주와 안정적인 납기를 통해 경쟁력을 더 높이겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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