대구경찰청 대구시민 대상 범죄예방정책 설문 조사
대구경찰청은 27일부터 5월 17일까지 대구시민들을 대상으로 ‘2026 범죄예방정책 설문조사’를 실시한다고 밝혔다.
이번 설문조사는 시민의 일상 속 불안 요인을 파악해 지역 특색에 맞는 실효성 있는 치안 정책을 수립하기 위해 진행한다.
설문조사 항목은 대구지역 전반과 거주하는 지역에 대한 체감 안전도, 일상생활 중 불안감을 느끼는 장소·상황, 주민들이 원하는 경찰 활동과 환경개선 사업 등 시민 생활과 밀접한 내용들로 구성됐다.
설문조사는 대구시민 누구나 참여할 수 있다. 대구경찰청 홈페이지와 인스타그램 등 SNS에 게시된 홍보 포스터의 QR코드를 스캔하거나 URL에 접속해 온라인으로 응답할 수 있고 경찰서 또는 지구대·파출소에 방문해 설문지를 직접 작성할 수도 있다.
김병우 청장은 “대구시민들의 목소리 하나 하나가 대구의 안전 지도를 바꾸는 중요한 데이터가 된다”며 “소중한 의견을 범죄예방정책에 적극 반영해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 대구를 만들 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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