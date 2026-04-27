전북 어촌선 ‘환갑도 청년’…정착지원 60세까지 파격 확대
월 80만원 지원금 지급
고령화 어촌 현실 반영
‘신중년 귀어’ 유도해 소멸 위기 대응
전북지역 어촌에서 ‘청년’의 정의가 만 60세까지 확대된다. 전북특별자치도가 정부 지원의 사각지대에 놓였던 ‘신중년’ 귀어인들을 대상으로 지원 외연을 넓히면서다.
전북도는 27일 신규 어업인의 안정적인 정착을 돕는 ‘2026년 전북형 청년 어촌정착 지원사업’의 연령 기준을 만 60세 미만으로 대폭 확대한다고 밝혔다. 기존 만 45세 미만이었던 도 자체 사업 기준을 15년 더 늘려 문턱을 낮춘 것이 핵심이다.
이번 조치는 정부 정책의 사각지대를 지자체가 세밀하게 보완한 현장 밀착형 복지 사례로 평가된다.
현재 해양수산부의 청년 어촌정착 지원은 만 40세 미만으로 제한돼 있어, 인생 2막을 꿈꾸며 어촌을 찾는 40~50대 신규 어업인들은 창업 초기 소득이 불안정한 지원 절벽 구간에서 외면받아왔다.
전북도는 지난해 45세까지 지원을 확대한 데 이어 올해는 1966년생(만 60세 미만)까지 문턱을 대폭 낮췄다. 대상자로 선정되면 1인당 월 80만 원의 지원금을 최대 2년간 받게 된다. 이 자금은 어가 가계자금이나 수산업 경영비로 활용할 수 있어, 진입 장벽이 높은 어촌 현장에서 신중년층의 연착륙을 돕는 마중물 역할을 할 전망이다.
연령 확대의 배경에는 고령화와 인구 감소로 소멸 위기에 처한 어촌의 냉혹한 현실이 자리 잡고 있다. 실제 어촌 현장에서는 60대도 여전히 청년회 활동을 전담할 만큼 일손이 귀한 실정이다. 도는 60세 이하 신규 인력을 어촌의 중추 인력으로 재정의하고, 이들의 유입을 촉진해 무너지는 어촌의 인적 기반을 재건하겠다는 구상이다.
다만 부모와 공동 경영을 하거나 타 분야 사업체를 운영하는 경우, 유사 지원 수혜자 등은 대상에서 제외된다. 지원 대상은 수산업 경영 기간 3년 이하의 독립경영인(예정자 포함)으로, 해당 시군에 주소를 둔 경우 신청할 수 있다.
전북도 관계자는 “이번 연령 확대는 어촌의 실질적인 일손 부족을 해결하고 40~60세 신규 어업인의 안정적 정착을 돕기 위한 결단”이라며 “신중년층의 경험이 어촌에 새로운 활력이 되도록 전 단계 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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