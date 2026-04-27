전북 어촌선 ‘환갑도 청년’…정착지원 60세까지 파격 확대

월 80만원 지원금 지급

고령화 어촌 현실 반영

‘신중년 귀어’ 유도해 소멸 위기 대응

전북 곰소만 해안가. 전북도 제공

기존 만 45세 미만이었던 도 자체 사업 기준을 15년 더 늘려 문턱을 낮춘 것이 핵심이다.

이번 조치는 정부 정책의 사각지대를 지자체가 세밀하게 보완한 현장 밀착형 복지 사례로 평가된다.

전북도는 지난해 45세까지 지원을 확대한 데 이어 올해는 1966년생(만 60세 미만)까지 문턱을 대폭 낮췄다. 대상자로 선정되면 1인당 월 80만 원의 지원금을 최대 2년간 받게 된다.