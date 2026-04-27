고령화, 산업으로 바꾼다… 부산시, 에이지테크 거점 도약
270억원 투입… AI 실버경제 육성
초고령사회 대응… 산업화 전략 본격화
5대 앵커랩 구축… 기업·일자리 확대
부산시가 초고령사회 위기를 산업 성장 동력으로 전환하는 데 속도를 낸다. 인공지능(AI) 기반 고령층 서비스를 산업과 결합해 실버경제 중심 도시로 도약한다는 구상이다.
부산시는 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘해양문화도시 기반 에이지테크(Age-Tech) 실증 거점 조성 사업’ 국가 공모에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다. 이 사업은 오는 2030년까지 5년간 총 270억원을 투입해 AI 기반 실버경제 산업을 육성하고 부산을 중심으로 산업 실증 거점 생태계를 구축하는 것이 핵심이다.
부산은 지난해 기준 고령인구 비중이 25.3%에 달하는 초고령사회에 진입한 상태다. 시는 이러한 구조적 변화를 위기로만 보지 않고 해양관광 등 지역 자원과 결합해 새로운 산업 기회로 전환한다는 전략이다. 시니어들이 일상에서 AI 기술을 체감할 수 있는 실증 환경을 조성하고 이를 통해 관련 기업의 기술 고도화와 사업화를 동시에 지원한다.
사업은 ‘부산형 AGES’ 전략을 중심으로 추진된다. 돌봄과 의료를 넘어 문화·여가·금융 등 생활 전반으로 AI 서비스를 확장하고 시민 참여형 실증을 통해 기술을 검증하는 한편, 기업의 사업화와 글로벌 진출까지 이어지는 전주기 지원 체계를 구축한다는 구상이다.
구체적으로는 130개 이상의 AI 기반 에이지테크 과제를 발굴해 실증과 상용화를 지원하고 크루즈와 시니어타운 등 해양관광 인프라와 연계한 실증 영역도 확대한다. 또 45개 유망 기업의 해외 실증과 글로벌 진출을 지원해 ‘K-에이지테크’ 브랜드 확산을 추진할 계획이다.
이와 함께 부산 전역에 5대 앵커랩을 구축하고 시니어 복합단지 ‘하하(HAHA)캠퍼스’와 연계해 실버산업 클러스터를 조성한다. 이를 통해 기업 주도의 신규 일자리 175개 이상 창출도 기대된다.
시는 앞으로 지역 기업과 공공기관, 수요처가 함께 참여하는 개방형 협력 구조를 기반으로 에이지테크 산업 생태계를 본격 구축할 방침이다. 특히 실증 과정에서 축적되는 데이터를 공유·활용해 기업 경쟁력을 높이고 이를 글로벌 시장 진출로 연결하는 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다.
부산시 관계자는 “이번 사업을 통해 부산에서 검증된 기술이 세계 표준이 되고 세계 시장으로 확산하는 구조를 만들겠다”며 “부산을 글로벌 에이지테크 허브도시로 도약시키겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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