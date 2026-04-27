트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치”
도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 기자단 만찬 행사에서 총격 사건이 벌어진 뒤 보안 조치의 적절성을 두고 논란이 이어지고 있다. 총격범의 표적이 된 트럼프 대통령 본인은 비밀경호국(SS)의 대응을 높이 평가하면서도 보안을 위해 백악관 내부에 연회장을 만들어야 한다는 주장을 이어갔다.
뉴욕타임스는 26일(현지시간) 이번 사고와 관련, 전문가들을 인용해 “기자 만찬 행사 보안은 계획대로 작동했다”며 “당국자들은 용의자가 트럼프 대통령과 수백 명의 언론인이 백악관 기자협회 만찬을 위해 모인 호텔 연회장에 결코 진입하지 못했다는 사실을 지적하며 보안 조치가 의도대로 작동했다고 주장했다”고 전했다.
토드 블랜치 법무부 장관 대행도 이날 NBC 방송에 출연 용의자가 보안 경계선을 불과 몇 피트밖에 넘지 못했다고 설명하며 “시스템이 제대로 작동했다”고 말했다. 트럼프 1기 경호팀에서 근무했던 폴 에클로프는 NYT에 “이번 사건은 대량 학살로 이어질 수도 있었다”면서도 “하지만 무장하고 훈련된 전문가들이 공격자와 사람들로 가득 찬 연회장 사이에 서 있었기에 그런 참사는 일어나지 않았다”고 설명했다. 이어 “문제는 ‘어떻게 그가 가까이 다가갈 수 있었는가’가 아니다. 사람들이 물어야 할 질문은 ‘왜 모두가 살아있는가’”라며 “바로 보안 계획이 제대로 작동했기 때문”이라고 주장했다.
실제로 총격 용의자인 콜 토머스 앨런(31)은 산탄총과 권총, 칼을 소지한 채 행사장에 돌진했으나 경호 당국에 곧바로 저지됐고 사상자는 없었다. 하지만 그는 범행 전 가족에게 남긴 글에서 비밀경호국의 보안 조치가 허술하다고 조롱하기도 했다. 특히 이란 테러리스트였다면 막대한 피해를 줄 수 있었다고도 주장했다.
NYT에 따르면 만찬 행사장은 여러 겹의 경계선으로 구성됐고 일부는 의도적으로 눈에 띄지 않도록 배치됐다. 금속탐지기가 보안 구역의 가장 외곽 경계를 형성했고, 검문을 통과해도 행사장에 들어갈 권한인 없는 인사들은 통과하지 못하도록 법 집행관들도 배치돼 있었다. 특히 행사가 열린 무도회장 내부에도 비밀경호국 대테러 대응팀이 배치돼 있었고, 일부 요원들은 웨이터 복장을 하고 비상 상황을 대비했다.
마이클 센트렐라 전 비밀경호국 부국장은 “용의자가 비보안 구역에서 보안 구역으로 진입하려 했지만 실제로는 행사장에 들어가기 전에 체포됐다”며 “비밀경호국은 계획대로 정확히 대응했다”고 평가했다.
다만 일각에서는 백악관 기자단 만찬 행사를 다시 열려면 보안구역을 더 넓혀야 한다는 지적도 나온다. 특히 행사 장소인 힐튼 호텔이 투숙객이 많은 대형 호텔이라 보안을 유지하고 어렵다는 평가가 나온다.
트럼프 대통령은 총격 사건을 근거로 자신이 추진하는 백악관 연회장(볼룸) 건설의 필요성을 역설했다. 그는 이날 트루스소셜에 “어젯밤 일어난 일은 우리의 위대한 군대, 비밀경호국, 법 집행 기관, 그리고 각기 다른 이유로 모든 대통령이 지난 150년간 백악관 부지에 크고 안전하고 보안이 철저한 연회장을 요구해온 바로 그 이유”라고 적었다. 그러면서 “현재 백악관에 건설 중인 군사적으로 최고 수준의 보안을 갖춘 연회장이 있었다면 이런 일은 결코 발생하지 않았을 것이다. 아무리 빨리 지어도 모자란다”고 덧붙였다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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