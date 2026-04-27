트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치”

백악관 만찬 행사에서 지난 25일(현지시간) 총격 사건이 발생한 워싱턴 DC 힐튼 호텔 전경. 연합뉴스

백악관 만찬 행사에서 지난 25일(현지시간) 총격 사건이 발생한 워싱턴 DC 힐튼 호텔 전경. 연합뉴스

“어젯밤 일어난 일은 우리의 위대한 군대, 비밀경호국, 법 집행 기관, 그리고 각기 다른 이유로 모든 대통령이 지난 150년간 백악관 부지에 크고 안전하고 보안이 철저한 연회장을 요구해온 바로 그 이유”라고 적었다. 그러면서 “

현재 백악관에 건설 중인 군사적으로 최고 수준의 보안을 갖춘 연회장이 있었다면 이런 일은 결코 발생하지 않았을 것이다. 아무리 빨리 지어도 모자란다”고 덧붙였다.